القبض على 3 متهمين بسرقة محطات تقوية الشبكات المحمولة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى يضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة محطات تقوية الشبكات المحمولة.

جاء ذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم داخل مخزن "كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية" وضُبط بداخله على (عدد من الأجهزة والأدوات الخاصة بمحطات تقوية الشبكات) ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة مستغلين سابقة عملهم كعمال سابقين لإحدى الشركات المسئولة عن صيانة الأجهزة الخاصة بشبكات أبراج المحمول ، وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.