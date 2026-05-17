موعد عيد الأضحى 2026 فلكيا.. تفاصيل استطلاع هلال ذو الحجة اليوم

موعد عيد الأضحى 2026 والاجازات.. يترقب ملايين المسلمين في مصر والسعودية والدول العربية، مساء اليوم الأحد 17 مايو 2026، استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ، لمعرفة الموعد الرسمي لـ عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، وسط توقعات فلكية بأن يكون الإثنين 18 مايو أول أيام شهر ذو الحجة.

موعد عيد الأضحى وغرة شهر ذو الحجة 1447 فلكيًا

ووفقًا للحسابات الفلكية، ولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساء بتوقيت القاهرة المحلي، أمس السبت 16 مايو 2026.

وبحسب التقديرات الفلكية، يكون اليوم الأحد 17 مايو هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

وكشفت الحسابات الفلكية أن:

وقفة عرفات 1447 هـ ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026 سيكون يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

وتعد هذه المواعيد هي الأكثر بحثًا حاليًا عبر محرك جوجل بالتزامن مع استطلاع هلال ذو الحجة في مصر والسعودية وعدد من الدول الإسلامية.

مركز الفلك الدولي: رؤية هلال ذو الحجة ممكنة بالعين المجردة

من جانبه، قال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر ذو الحجة مساء اليوم الأحد 17 مايو الجاري.

وأوضح أن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق آسيا وجنوب إفريقيا وجنوب أميركا الجنوبية، بينما ستكون الرؤية ممكنة بالعين المجردة من وسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا ومعظم الأميركتين.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 18 مايو غرة شهر ذو الحجة، وأن يكون الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي.

مدة بقاء الهلال في القاهرة ومكة

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس جاءت كالتالي:

في القاهرة يغيب القمر بعد 67 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمر الهلال 20 ساعة.

في مكة المكرمة يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمره 19 ساعة و22 دقيقة.

وأكد أن رؤية الهلال ستكون ممكنة بسهولة نسبية بالعين المجردة في كل من القاهرة ومكة المكرمة وأبوظبي وعمّان والقدس والرباط.

المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال ذو الحجة

وفي السياق ذاته، دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة مساء اليوم الأحد 17 مايو 2026.

وأوضحت المحكمة أنه في حال ثبوت رؤية الهلال اليوم، فمن المتوقع أن يكون الإثنين 18 مايو أول أيام شهر ذو الحجة، أما إذا تعذرت الرؤية فسيكون الثلاثاء 19 مايو هو غرة الشهر الهجري.

موعد إعلان نتيجة استطلاع هلال ذو الحجة 2026

ومن المنتظر أن تعلن الجهات الرسمية في مصر والسعودية، مساء اليوم الأحد، نتيجة استطلاع هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ، لتحديد الموعد الرسمي لـ وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.

اجازة عيد الاضحى 2026

الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية

طبقا لقانون العمل المصري، من حق كل موظف أوعامل سواء في قطاع العام أو الخاص الحصول على كافة الإجازة الرسمية المقررة بأجر كامل ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأسبوعية؛

ويوافق موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2026 يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو على أن تستمر حتى السبت 30 مايو، وبالتالى ستكون 5 أيام متواصلة.

-الثلاثاء 26 مايو: إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك.

-الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 28 مايو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

-الجمعة 29 مايو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

-السبت 30 مايو: رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية فى 2026

- الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

- من الأربعاء 27 مايو إلى السبت 30 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

- الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو. شهر يوليو

- الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

- الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوى الشريف.

- الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973)