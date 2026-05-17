الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

رنا عصمت

تشهد مصر اليوم الأحد 17 مايو 2026 حالة طقس استثنائية بالتزامن مع موجة شديدة الحرارة تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، دفعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى إصدار إنذار جوي عاجل وتحذيرات موسعة للمواطنين، خاصة مع تسجيل القاهرة الكبرى درجات حرارة تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية لأول مرة خلال فصل ربيع 2026.

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

ويقدم موقع "صدى البلد"، نصائح هامة للمواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

1-عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

2-ارتداء ملابس من القطن.

3-شرب كميات كبيرة من الماء.

4-ارتداء أغطية رأس بيضاء.

5-تناول إفطار غني بالخضروات والفاكهة.

6-التقليل من الموالح والكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

7-خفض المجهود البدني قدر الإمكان.

8-عدم تشغيل المكيفات بصورة مستمرة.

9-الاعتماد على الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الماء.

10-الاعتماد على الخضروات الورقية التي تعطي الإنسان الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، ما قد يتسبب في تراجع مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر ببعض المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

القاهرة تسجل أعلى درجات حرارة في ربيع 2026

بحسب بيان الأرصاد، تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجات حرارة تتخطى 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار، في ظاهرة مناخية غير معتادة خلال فصل الربيع، الأمر الذي دفع خبراء الطقس إلى وصف الموجة الحالية بأنها من أقوى الموجات الحارة التي شهدتها البلاد هذا الموسم.

كما توقعت الهيئة استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات الليل مع ارتفاع نسب الرطوبة في بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة الفعلية.

أسباب الموجة الحارة الحالية

أرجعت هيئة الأرصاد الجوية أسباب هذه الموجة إلى:

تأثر البلاد بمنخفض صحراوي حار.

نشاط الرياح الجنوبية الغربية المحملة بالأتربة.

امتداد كتل هوائية شديدة السخونة قادمة من المناطق الصحراوية.

التقلبات المناخية الحادة التي يشهدها فصل الربيع.

وأكدت الهيئة أن فصل الربيع يُعرف بالتغيرات السريعة والحادة في الأحوال الجوية، ويشهد أحيانًا تسجيل أعلى درجات الحرارة خلال العام قبل بداية فصل الصيف رسميًا.
 

ازالة
