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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع ارتفاع درجات الحرارة...طريقة عمل أيس كريم النوتيلا

أيس كريم النوتيلا
أيس كريم النوتيلا

تشهد البلاد خلال هذه الفترة موجة من ارتفاع درجات الحرارة، ويعتبر الأيس كريم من الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار بالأخص خلال الأيام الحارة.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أيس كريم النوتيلا في المنزل.

 

مقادير أيس كريم النوتيلا

1 لتر كريمة
2 مغلف كريمة بودرة
1 علبة حليب مكثف محلى
3 ملاعق كبيره كاكاو
1 علبه وسط نوتيلا
1 كوب بندق محمص و مكسر

 

طريقة تحضير أيس كريم النوتيلا


نخفق الكريمة مع الكريمة البودرة و الكاكاو حتى يغلظ قوامها. 
نضيف الحليب المركز المحلى بالتدريج و نستمر بالخفق حتى تنتهي الكمية. 
نضيف البندق للكريمه و نقلب بالملعقه
نضع علبة النوتيلا بماء ساخن لمدة 5 دقائق او بالميكرو ويف 30 ثانيه حتى تلين و يسهل استخدامها. 
نضع مقدار من الايس كريم في علبه ثم نوزع ¼ علبة النوتيلا ثم ايس كريم و نوتيلا و هكذا حتى انتهاء الكمية
يفضل اخراج الايس كريم قبل الأكل ب 5 دقائق و بالهنا و الشفا؛ 
 

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