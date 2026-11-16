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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم سعيد يحيي ذكرى ميلاد والدته الراحلة برسالة مؤثرة

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
سارة عبد الله

أحيا إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، ذكرى ميلاد والدته الراحلة، معبرًا عن اشتياقه لها بكلمات مؤثرة، وحرص على طلب الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، كما دعا بالرحمة لوالده وشقيقته وجميع موتى المسلمين.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه على فيسبوك: "يوم عيد ميلاد امي الله يرحمها دعواتكم لها بالرحمه والمغفره 
ويرحم ابويا واختي ويرحم جميع امواتنا يارب العالمين".


وكان قد حرص إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على توضيح تصريحاته الأخيرة بشأن النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، بعدما أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدًا ثقته في قدراته الدفاعية وإمكانية التفوق على صلاح داخل الملعب.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة مطولة ردًا على الانتقادات والسخرية التي تعرض لها بسبب تصريحاته، قائلًا إنه لا يتحدث من فراغ، وإنما يستند إلى تجارب سابقة ومواجهات خاضها أمام مجموعة من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم.

واستعرض نجم الكرة المصرية السابق عددًا من الأسماء التي واجهها خلال مسيرته، على رأسهم حسام حسن، ومحمد أبو تريكة، وعمرو زكي، وأحمد حسام ميدو، وعماد متعب، وعبد الحليم علي، وجمال حمزة، إلى جانب عدد من النجوم الأفارقة والعالميين، مثل جابرييل باتيستوتا، وفينتشنزو مونتيلا، والحاج ضيوف، وديدييه دروجبا، مؤكدًا أن مواجهة هذه الأسماء كانت اختبارًا حقيقيًا لقدراته الدفاعية.

وأضاف إبراهيم سعيد أن محمد صلاح نجم عالمي ومن أهم اللاعبين الذين قدمتهم الكرة المصرية، لكنه يرى أن حظ قائد منتخب مصر ساعده على مواجهة مدافعين أقل فنيًا من بعض المدافعين الذين واجههم خلال مسيرته، مشيرًا إلى أن أبرز المدافعين الكبار الذين لعب أمامهم من وجهة نظره هما سيرجيو راموس وكاليدو كوليبالي.

إبراهيم سعيد ذكرى ميلاد والدة ابراهيم سعيد فيسبوك

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