اسمع وتكلم.. منتدى مرصد الأزهر يرسخ لتكامل التشريع وبناء القيم لحماية الشباب

شهدت فعاليات النسخة الخامسة لمنتدى «اسمع وتكلم»، الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الاثنين، تحت شعار «قيمنا قوتنا»، نقاشًا معمقًا حول سبل تحصين الشباب من الجرائم المستحدثة وبناء الوعي الأخلاقي لديهم في مواجهة التحديات الرقمية المعاصرة؛ بمشاركة المستشار أيمن فؤاد، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ورئيس الدائرة الأولى جنايات أمن الدولة وعضو لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، ود. أحمد المالكي، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف ومدير مكتب «بناء» بقطاع المعاهد الأزهرية، وأدارت الجلسة الإعلامية مروة شتلة.

واستهلت الإعلامية مروة شتلة الجلسة بالإشادة بجهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقيادة د. رهام سلامة، مؤكدةً أن مواجهة التطرف تبدأ من بناء الوعي وحماية العقول وترسيخ القيم، وأن الاستماع للشباب بات ضرورة ملحة في ظل تسارع أنماط الجرائم المستحدثة وتعدد مصادر التأثير الرقمي، مشيرةً إلى أهمية تكامل التشريع القانوني مع الدور الديني والتعليمي لبناء الرقابة الذاتية والضمير اليقظ لدى الأجيال الجديدة.

من جانبه، استعرض المستشار أيمن فؤاد الإطار القانوني ودوره في حماية المجتمع وصون الحقوق ومواجهة أنماط الجرائم المستحدثة والشاذة، مؤكدًا أن القانون يحمي الحرية ولا يقيّدها، وموضحًا الفارق بين الجرائم المستحدثة التي تظهر بأدوات تقنية جديدة، والجرائم الشاذة أو غير المألوفة التي تمثل أفعالًا نادرة وغريبة على المجتمع وتتطلب فهمًا دقيقًا وتكييفًا قانونيًّا واضحًا، مشيرًا إلى أن تجدد الجريمة يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية هي: التطور التقني المتسارع، وانفتاح العالم بلا حدود، وفجوة الوعي التي تجعل سرعة التغير تسبق قدرة الأفراد على الحذر.

وقدم رئيس محكمة جنايات أمن الدولة خريطة شاملة لأنماط الجرائم المستحدثة ضمت ستة محاور رئيسة: الجرائم الاقتصادية والمالية (غسل الأموال، والجريمة المنظمة، والنصب الإلكتروني)، والجرائم السيبرانية والمعلوماتية (سرقة الحسابات وانتهاك البيانات الشخصية واستهداف المعلومات الحساسة)، وجرائم الذكاء الاصطناعي (التزييف العميق وانتحال الهوية والتضليل والاحتيال)، والجرائم الاجتماعية الرقمية (التنمر والتمييز والتعصب والعنصرية والتهديد والابتزاز الإلكتروني)، والجرائم المنظمة العابرة للحدود (الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التي تتطلب تعاونًا دوليًّا لتبادل المعلومات)، إضافةً إلى جرائم الملكية الفكرية والأدبية كالسطو على الأفكار والمصنفات والقرصنة.

وشدد المستشار أيمن فؤاد على أن المواجهة التشريعية تنطلق من «مبدأ الشرعية» القائم على قاعدة «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»؛ فلا يُعاقب أحد على فعل لم ينص القانون على تجريمه قبل ارتكابه، ولا يُجرَّم الفعل بالقياس، وهو ما يستدعي تحديث التشريعات باستمرار لمواكبة المستجدات الرقمية، مؤكدًا أن الحل الجذري يكمن في التكامل بين النصوص القانونية الرادعة والوعي المجتمعي والوقاية المبكرة عبر الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسة الدينية والإعلام، داعيًا الشباب إلى الالتزام بضوابط الوقاية الرقمية وحماية بياناتهم الشخصية والتحقق قبل النشر وتوثيق أي إساءة والإبلاغ عنها، انطلاقًا من قاعدة أن الجهل بالقانون لا يمنع المساءلة.

دور المؤسسات الدينية والتعليمية في تشكيل الوعي الأخلاقي

بدوره، تناول الدكتور أحمد المالكي، مدير مكتب «بناء» بقطاع المعاهد الأزهرية، دور المؤسسات الدينية والتعليمية في تشكيل الوعي الأخلاقي وتعزيز القيم لدى النشء، مستخدمًا تشبيهًا تفاعليًّا بعنوان «إعدادات المصنع»؛ حيث أوضح أن «الفطرة» هي نظام التشغيل الأخلاقي الفطري الذي يولد به الإنسان ويميز به بين الحق والباطل من خلال راحة الضمير واستنكار الظلم، بينما تتولى أربع جهات رئيسية تحديث هذا الوعي يوميًّا وهي: البيت، وبيوت العبادة، والمدرسة والجامعة، والشاشات الرقمية، محذرًا من خطورة تضارب الرسائل بين هذه الجهات.

وأكد المالكي، أن تكامل المؤسستين الدينية والتعليمية ضرورة حتمية؛ فالمؤسسة الدينية تمنح الشباب مرجعية أخلاقية ثابتة وتربط السلوك برقابة الله والضمير، بينما تحوّل المؤسسة التعليمية القيمة إلى ممارسة وعادة يومية وتُدرّب الطلاب على التمييز بين المعلومة والشائعة والتعايش مع المختلف، مستعرضًا منظومة الأزهر الشريف المتكاملة في بناء الوعي بدءًا من المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، مرورًا بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وصولًا إلى قوافل الوعظ ومكتب «بناء» وبيت العائلة المصرية، مؤكدًا أن المنهج الأزهري يعالج التطرف من داخل الفصل الدراسي بتدريس الفقه المقارن وترسيخ ثقافة احترام الخلاف.

وحذّر مدير مكتب «بناء» من خمسة «فيروسات فكرية وسلوكية» تهدد وعي الشباب في العصر الرقمي، وهي: هوس «التريند» والسعي وراء الإعجابات على حساب القيم، ومنطق «الجميع يفعل ذلك» لتبرير الخطأ، وثنائية «التشدد والتسيب»، وازدواجية الشخصية في العالم الافتراضي، وآفة «الشائعات»، داعيًا الشباب إلى تطبيق «اختبارات العشر ثوانٍ» قبل الإقدام على أي فعل أو نشر أي محتوى عبر طرح ثلاثة أسئلة: هل يقبل الإنسان أن يُعرض فعله على شاشة أمام أسرته؟ وهل يقبله لنفسه لو صدر من غيره؟ وماذا لو فعله الجميع؟ ومختتمًا بدعوة الطلاب إلى خوض «تحدي الأيام السبعة» لتحويل القيم الأخلاقية من مجرد شعارات إلى سلوك يومي مستدام.