منتدى الاستثمار العابر للحدود بمكتبة الإسكندرية يبحث تعزيز الشراكات وتمكين رائدات الأعمال

شهدت مكتبة الإسكندرية أعمال منتدى الإسكندرية للاستثمار العابر للحدود، بحضور الدكتور محمد سليمان، نائب مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، والأستاذة خيرية عبد الله الدشتي، الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب، نيابة عن صاحبة السمو الشيخة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، رئيسة المجلس، والأستاذة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة عزة محفوظ، رئيسة جمعية سيدات أعمال الإسكندرية.

أكد الدكتور محمد سليمان، أن استضافة الإسكندرية للمنتدى تحمل دلالة خاصة باعتبارها مدينة ارتبط تاريخها بالتجارة والتبادل الحضاري والتواصل بين الثقافات ونقطة التقاء بين ضفتي البحر المتوسط ومختلف أنحاء العالم، موضحًا أن المكتبة تؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق بالموارد الاقتصادية وحدها وإنما تحتاج أيضا إلى الفكر والابتكار وتبادل الخبرات وبناء جسور الثقة والتعاون بين المؤسسات والأفراد.

وأشار د.سليمان، إلى أن دعم المشروعات التي تقودها المرأة يتجاوز توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليشمل بناء منظومة متكاملة تتيح الوصول إلى الأسواق وإقامة شراكات استراتيجية تفتح آفاقا أوسع للنمو والاستدامة.

وأضاف د.سليمان، أن رائدات الأعمال يمثلن قوة اقتصادية ومجتمعية فاعلة بما يسهمن فيه من خلق فرص العمل وتقديم حلول مبتكرة، مشددًا على أن المرأة شريك أساسي في تطوير الاقتصاد وأن دعمها ينبغي أن يمتد إلى بناء مشروعات مستدامة والانخراط في شبكات الأعمال والاستثمار إقليميا ودوليا.

بينما أكدت خيرية عبد الله الدشتي، أن الاستثمار يمثل القوة التي تحول ثروات الأمم إلى اقتصاد منتج وتسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار وفتح آفاق النمو والازدهار، مشيرة إلى أهمية بناء شراكات مستدامة تجمع رؤوس الأموال العربية بالخبرات والموارد والأسواق.

وأوضحت الدشتي، أن أولويات الاستثمار تشمل قطاعات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والنقل والسياحة باعتبارها قطاعات تلبي احتياجات المجتمعات وتوسع مشاركة المرأة والشباب في التنمية، مضيفة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شركاء موثوقين ودراسات جدوى واقعية وتمويلا مناسبا إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية والجمركية وربط المشروعات بأسواق التوزيع والتصدير.

وشددت الدشتي، أهمية توسيع هذه التجارب وإتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد، مشددة على دور مجلس سيدات الأعمال العرب في ربط رؤوس الأموال بصاحبات المشروعات وتسهيل الشراكات ودعم مشاركة المرأة والشباب في الاستثمار والإنتاج والتصدير.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عزة محفوظ، أن المنتدى يستهدف بناء تحالفات استثمارية مرنة ومستدامة تربط الشركات المصرية بنظيراتها في المنطقة العربية وحوض البحر المتوسط والأسواق الأوروبية من خلال جلسات النقاش ومعرض المواءمة الاستثمارية الذي يتيح لقاء المستثمرين بأصحاب الفرص والمشروعات الواعدة.

وأضافت د.محفوظ، أن جمعية سيدات أعمال الإسكندرية تعمل على تعزيز الشراكات العربية والأوروبية والأفريقية انطلاقا من إيمانها بأن الاقتصاد الأكثر صلابة يقوم على الشمولية وتكامل الخبرات والتجارب، مشيرة إلى أن قيمة المنتدى لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات المطروحة وإنما أيضا بتنوع الخبرات والرؤى التي تجمع المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار.

فيما أكدت مروة علم الدين، أن التحدي الأكبر أمام المشروعات التي تقودها النساء في مصر والمنطقة العربية لا يرتبط بنقص الموهبة أو الطموح وإنما بصعوبة الوصول إلى الأسواق والمشترين والتمويل والشراكات، موضحة أن مشاركة المرأة في سوق العمل بالمنطقة العربية ظلت عند نحو 20% لأكثر من عقدين، بينما ارتفعت في مصر إلى 20.7% عام 2025 مقابل 17% في العام السابق.

وأشارت علم الدين، إلى أن المشروعات المملوكة للنساء تمثل نحو خمس سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر لكنها تحصل على أقل من 10% من التمويل المصرفي المتاح، مضيفة أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعمل على دعم السياسات والبرامج التي تعزز وصول رائدات الأعمال إلى التمويل والأسواق، من بينها التعاون مع هيئة الرقابة المالية لتطوير مؤشرات الشمول المالي ومنتجات مالية تلائم احتياجات النساء، إلى جانب مبادرة تسريع توظيف المرأة في الدول العربية، المستهدفة دعم 300 ألف فرصة عمل بحلول 2030.

ولفتت علم الدين، إلى أن برنامج «رابحة» نجح في الوصول إلى أكثر من 3 آلاف رائدة أعمال ومساعدتهن على دخول أسواق متعددة، مشيرة إلى نماذج ناجحة بالإسكندرية ارتفعت فيها أرباح إحدى المشاركات بنسبة 70%، ومؤكدة أن فتح الأسواق وسلاسل الإمداد أمام المشروعات النسائية يمثل فرصة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وفي الختام أعلنت المهندسة مروة سعودي؛ عضو جمعية سيدات أعمال الإسكندرية والشريك المؤسس للمنتدى، توصيات المنتدى وعلى رأسها التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها وسيلة أكثر فاعلية للتوسع والنمو في ظل محدودية الموارد والتحديات الاقتصادية المتغيرة.

وأوضحت سعودي، أن التوصيات تضمنت وضع خطة زمنية لدعم رائدات الأعمال ترتبط بأهداف واضحة ومؤشرات لقياس الاستمرارية والاستدامة، إلى جانب تنمية فرص التشبيك وتوفير فريق مؤسسي يتولى متابعة هذه الجهود، كما برزت أهمية إجراء مسح للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحديد احتياجاتها.

وأضافت سعودي، أن المنتدى شهد توافقا على تفعيل مركزا للأعمال يتولى تنظيم عمليات التشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصنيفها وفقا لطبيعة أنشطتها واحتياجاتها وربطها بالبرامج والفرص المتاحة عبر السفارتين السويدية والفنلندية، إلى جانب المؤسسات والجهات الداعمة داخل مصر، مع استمرار التعاون مع مكتبة الإسكندرية ومركز دراسات المرأة.

وأشارت سعودي، إلى أن الهدف من المنتدى لم يقتصر على تبادل الخبرات، وإنما أتاح للشركات عرض منتجاتها وتسويقها وإقامة علاقات تعاون مباشرة.