قبل كارتة الخطاطبة.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية حادث تصادم بين عدد من السيارات، قبل كارتة الخطاطبة التابعة لمركز أشمون.

تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية

أسفر عن إصابة 8 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات أعلى الطريق الإقليمي، وتحديدًا قبل كارتة الخطاطبة بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية

شهود عيان يكشفون تفاصيل الحادث

وبحسب المعلومات المتاحة عن الواقعة، قال شهود العيان إن التصادم وقع بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص وعدد من السيارات الأخرى، وذلك قبل كارتة الخطاطبة على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى وقوع عدد من المصابين.

وأشار شهود العيان إلى أنه عقب وقوع الحادث، جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تعاملت الفرق الطبية مع المصابين ونقلتهم إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية

أسماء المصابين في حادث الطريق الإقليمي

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وهم:

1. سعاد حسين شوقي، 30 سنة، من قرية بهناي بمركز الباجور.

2. وفاء إسماعيل إسماعيل أحمد، 28 سنة، من قرية بهناي.

3. أمل صفوت إبراهيم، 23 سنة، من قرية بهناي.

4. صابر حسن محمد علي الشيخ، 61 سنة، من قرية إسريجة بمركز الباجور.

5. نادية عبد العاطي محمد، 41 سنة، من قرية بهناي.

6. راندا هلال ماضي، 32 سنة، من قرية بهناي.

7. مؤمن عبد المقصود إسماعيل، 25 سنة، من قرية هيت.

8. رانيا كرم عبد الحميد، 23 سنة، من قرية بهناي.

تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية

محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الطريق الاقليمي

زار اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مصابي حادث الطريق الاقليمي بمستشفى أشمون العام للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، جاء ذلك تزامناً مع جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون , رافقه الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الصحة , الدكتور إبراهيم ناصر مدير مستشفي اشمون .

تـابع محافظ المنوفية الحالة العامة للمصابين، وأفاد مدير مستشفي أشمون بتحسن الحالة الصحية لـ 7 مصابين ومغادرتهم المستشفي مع استمرار متابعة الحالة الثامنة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها ، فيما إطمئن المحافظ علي الحالة الصحية لـ 4 مصابين يتلقون الرعاية الصحية بمستشفيات الباجور التخصصي وجراحات اليوم الواحد بوادى النطرون ، ووجه المحافظ بتسخير كافة الإمكانيات وتقديم أوجه الرعاية العلاجية والتدخلات الجراحية اللازمة للحالات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

ملحوظة تحريرية: صغت الفقرتين بصيغة تنقل المعلومات المتاحة عن الحادث، دون اختلاق أقوال أو تفاصيل على لسان شهود عيان؛ لأن المعلومات المرسلة لا تتضمن شهادات مباشرة منهم.