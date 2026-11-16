محافظ الغربية يهنئ 3 من أبناء المحافظة لفوزهم بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2026

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، 3 من أبناء المحافظة لفوزهم بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السادسة لعام 2026، والتي تُقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم فخامة رئيس الجمهورية، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل تميز أبناء الغربية في المجالات الأدبية والفنية.

توجيهات محافظ الغربية

وأعرب المحافظ عن اعتزازه وفخره بما حققه أبناء المحافظة، موجهًا التهنئة إلى لمار محمد ماجد نور الدين خيال، الفائزة بالجائزة في فرع القصة (الفئة العمرية الأولى)، وحنين زايد محمد زايد الحصري، الفائزة في فرع الشعر (الفئة العمرية الثانية)، وفريدة محمد حسانين حسن، الفائزة في فرع الغناء (الفئة العمرية الأولى).

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن هذا التميز يعكس ما تمتلكه المحافظة من مواهب وطاقات إبداعية واعدة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن أبناء الغربية يواصلون تحقيق النجاحات وحصد المراكز المتقدمة في المسابقات والجوائز الوطنية، بما يعكس ما يتمتعون به من قدرات متميزة وإصرار على التفوق والابتكار.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن اكتشاف المواهب الصغيرة ورعايتها وإتاحة الفرصة أمامها للتعبير عن قدراتها الإبداعية يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان وصناعة أجيال قادرة على الإبداع والتميز، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لأبنائها الموهوبين وتشجيعهم على مواصلة النجاح ورفع اسم الغربية في مختلف المحافل.