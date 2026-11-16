الجمعية الطبية المصرية ونظيرتها الصينية توقعان بروتوكول تعاون لتبادل الزيارات العلمية

وقّعت الجمعية الطبية المصرية برئاسة الدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية وزير الصحة والسكان الأسبق بروتوكول شراكة وتعاون مع الجمعية الطبية الصينية، اليوم الاثنين، بهدف تبادل الزيارات العلمية بين الجمعيتين والتوسع في تنظيم المؤتمرات الطبية المشتركة؛ بما يتيح للأطباء والمتخصصين في البلدين فرصًا لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات في مختلف التخصصات الطبية.

وتم توقيع البروتوكول خلال مراسم أُقيمت بدار الحكمة في القاهرة، وذلك بتنسيق من السفارة الصينية بالقاهرة، وبالتعاون مع الأستاذ الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها ومنسق الشراكة بين الجانبين المصري والصيني.



