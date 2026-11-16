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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمن العام الأردني يعلن حجب تطبيق تليجرام في المملكة

تليجرام
تليجرام
محمود محسن

أفادت ربا الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأردنية عمّان، بأن مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت حجب تطبيق «تليجرام» داخل المملكة، في إطار جهود تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين من مخاطر المنصات الإلكترونية، والتصدي لاستغلالها في الجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز ونشر المحتويات المخالفة للقانون والترويج للأفكار المتطرفة.

وأوضحت الأغا أن مديرية الأمن العام دعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب الروابط والصفحات مجهولة المصدر، والإبلاغ عنها فوراً، مشددة على أهمية دور الأسرة في مراقبة استخدام الأبناء للتطبيقات الإلكترونية وتوعيتهم بمخاطرها.

الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني

وأضافت أن السلطات الأردنية تواصل جهودها لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.

العاصمة الأردنية تطبيق «تليغرام الأمن الرقمي المنصات الإلكترونية الجرائم الإلكترونية

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