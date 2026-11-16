بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

احتفلت الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد فراج، وحرصت على مشاركة جمهورها مجموعة من الصور واللقطات الرومانسية التي تجمعهما، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في أجواء عكست حالة الحب والانسجام بينهما.

رسالة بسنت شوقى لفراج فى عيد ميلاده..

ووجهت بسنت شوقي رسالة مؤثرة إلى زوجها بمناسبة عيد ميلاده، عبرت خلالها عن تقديرها لرحلة حياتهما المشتركة، وما مر به الثنائي من تجارب ومواقف مختلفة، بداية من السفر والمغامرات وحتى التحديات والصعوبات التي واجهاها معا.

وكتبت بسنت شوقي في رسالتها: «كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي، كل سنة وإحنا بنكبر وبنعافر وبنسافر وبنقع وبنقوم وبنتعلم مع بعض ولبعض، كل سنة وإحنا أكتر اتنين حافظين بعض».

وأضافت في كلماتها الرومانسية: «كل سنة وأنت قلبك أبيض ونضيف وحنين، كل سنة وأنت حبيبي وروحي وجزء من هويتي وتكويني، بحبك وربنا يخليك ليا ولشلبي ونهى وكل اللي بيحبوك».

ولاقت الصور والرسالة تفاعلا من متابعي بسنت شوقي، الذين حرصوا على تهنئة محمد فراج بعيد ميلاده، متمنين لهما استمرار الحب والسعادة، وأن تجمعهما سنوات جديدة مليئة بالنجاح والذكريات الجميلة.

تفاصيل قصة حب بسنت شوقي ومحمد فراج..

وتعد علاقة بسنت شوقي ومحمد فراج من العلاقات التي تحظى باهتمام الجمهور، إذ يحرص الثنائي على مشاركة بعض اللحظات الخاصة مع متابعيهما، سواء في المناسبات العائلية أو خلال الرحلات والسفر.

واحتفل الثنائي بزفافهما عام 2022، بعد قصة ارتباط استمرت لعدة سنوات، وظهرا معا في مناسبات فنية واجتماعية عديدة، كما جمعتهما بعض التجارب الفنية، ليصبحا من الثنائيات التي يحرص الجمهور على متابعة أخبارهها وتفاصيل حياتها.