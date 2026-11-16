الفريق أشرف سالم زاهر يلتقي وزير الدولة للدفاع ووزير شئون المسلمين في سنغافورة| صور وفيديو

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، زكي محمـد وزير الدولة للدفاع ووزير شئون المسلمين بسنغافورة، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري لكلا البلدين الصديقين.



وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، خلال اللقاء عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين مصر وسنغافورة ، وأهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية.



من جانبه أشاد وزير الدولة للدفاع ووزير شئون المسلمين بسنغافورة بدور مصر المحوري في محيطها الدولي والإقليمي، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق في كافة الموضوعات لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين .





حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وسفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة.

