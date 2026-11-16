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الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

كشف أحمد درويش، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للناشئين، عن تفاصيل رسالة محمد صلاح، قائد المنتخب الأول، للاعبين قبل المشاركة في منافسات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر.


وقال أحمد درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «منتخب مصر بدأ رحلة كأس العالم النهارده، ووصلنا إلى الدوحة، وعقب العودة من بطولة كأس الخليج حصل الفريق على راحة لمدة 4 أيام، ثم خاض مباراة ودية أمام منتخب روسيا، قبل السفر إلى الدوحة لخوض منافسات المونديال».


وأضاف: «البعثة وصلت بسلامة، والـ21 لاعبًا جاهزون فنيًا وطبيًا على أعلى مستوى، والقائمة تضم 3 حراس مرمى».


وتابع: «عمر مرموش حضر شوطًا من مباراة مصر وروسيا، كما تواجد أحمد حسن، وحرص مرموش على دعم اللاعبين، وجاء محمد صلاح وتحدث معهم، وأثنى على أداء حسين عبد اللطيف في بطولة كأس الخليج، وطالب اللاعبين بالحلم وألا يوقفوا أحلامهم عند شيء معين، مؤكدًا أن الأموال قادمة لا محالة مع استمرار الطموح».


واختتم أحمد درويش تصريحاته قائلًا: «طموحنا الفوز بكأس العالم، وحسين عبد اللطيف دائمًا ما يؤكد للاعبين أننا نريد الوصول إلى أبعد نقطة في أي بطولة، فهو يمتلك شخصية المكسب والبطل، ولا نأتي من أجل التمثيل المشرف، بل نلعب رأسًا برأس أمام أفضل منتخبات العالم، ويطالب اللاعبين باللعب برجولة وأن يكون طموح المنتخب كبيرًا».

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