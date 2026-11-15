جامعة الدلتا تفصل 8 طلاب نهائيًا بعد تحقيقات في مخالفات للقيم والأعراف

قررت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فصل 8 طلاب نهائيًا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات للقيم والتقاليد والأعراف الجامعية، وما ترتب عليها من إخلال بالنظام العام داخل الحرم الجامعي.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن قرارات الفصل جاءت عقب الانتهاء من تحقيقات دقيقة ومراجعة قانونية للوقائع، وعرضها على مجالس التأديب المختصة، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح الجامعية المعمول بها.

وشملت قرارات الفصل النهائي لـ 6 طلاب بكلية طب الفم والأسنان، وهم: محمد هشام هارون، وطارق شريف إبراهيم، وأحمد محمود الرفاعي، وزياد شريف إبراهيم، وهاني السعيد مسعد، ويوسف محمد أحمد.

كما تضمنت القرارات فصل طالبين من كلية إدارة الأعمال، هما: أحمد علي محمود، ومحمد شريف أحمد.

وأكدت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا أن الانضباط يمثل أساسًا لأي بيئة تعليمية جادة، مشددة على أن تطبيق القوانين واللوائح يتم دون تمييز أو استثناء، وأن الجزاءات التأديبية تستهدف محاسبة المخالفين وحماية حقوق الطلاب الملتزمين، وصون مبدأ تكافؤ الفرص ومكانة الشهادة الجامعية.

وشددت الجامعة على ضرورة التزام جميع الطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدة أن أي مخالفات مماثلة سيتم التعامل معها وفقًا للإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في اللوائح الجامعية.