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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير لوائح عن صراع الهداف بين صلاح وحسام حسن: «فيفا» ليس جهة اعتماد للأرقام التهديفية الفردية

حسام حسن
حسام حسن
عمرو مصطفى

أكد خبير اللوائح الرياضية محمد فضل الله أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لا يمثل جهة اعتماد رسمية للأرصدة التهديفية الفردية للاعبين، مشيرًا إلى أن اللوائح المنظمة لعمل الاتحاد الدولي لا تمنحه اختصاصًا قانونيًا مستقلًا بإقرار الأرقام التهديفية في السجلات الفردية للاعبين.

خبير لوائح عن صراع الهداف بين صلاح وحسام حسن

 

وشهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل بسبب الهداف التاريخي لمنتخب مصر عبر التاريخ هل هو حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أم محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق طرابزون التركي بعد وصل صلاح إلى 70 هدفاً في مباراة مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وأوضح فضل الله أن اعتماد الأهداف من جانب «فيفا» يرتبط بالأساس بتقارير المباريات التي تخضع لولايته التنظيمية، لافتًا إلى أن الآثار القانونية المترتبة على مشاركات اللاعبين، ومنها شروط الأهلية لتمثيل المنتخبات الوطنية، تتعلق بالمشاركات الدولية وليس بعدد الأهداف المسجلة.

وأضاف خبير اللوائح الرياضية أن الأرقام والإحصائيات التي ينشرها الاتحاد الدولي عبر منصاته الإعلامية لا تنشئ مركزًا قانونيًا للاعب، ولا يترتب عليها تعديل السجلات التهديفية المعتمدة، باعتبارها بيانات ذات طبيعة إحصائية وإعلامية.

وشدد فضل الله على أن المرجعية الأساسية في تحديد الأرصدة التهديفية الدولية تتمثل في تقارير المباريات الرسمية المصنفة دولية من الفئة (A)، مؤكدًا أن سجلات الاتحادات الوطنية لا يُعتد بها في هذا الشأن إلا في حدود مدى تطابقها مع التقارير الرسمية المعتمدة.

حسام حسن محمد صلاح منتخب مصر محمد فضل الله

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