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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف.. وهذه عقوبتها بالقانون

لي لي فؤاد
لي لي فؤاد
معتز الخصوصي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر لي لي فؤاد، الشهيرة بـ«أم دونا»، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهدم القيم الأسرية، وازدراء الأديان، عقب انتشار مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله البلوجر في مشادة كلامية مع إحدى العاملات لديها بالمنزل، بسبب خلاف حول الحساب والمستحقات المالية، قبل أن يتضمن الفيديو مشهد إلقاء العاملة المصحف الشريف على الأرض، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

وعقب انتشار المقطع، تقدم عدد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام، مطالبين بفحص الفيديو والتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلوجر، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص الاتهامات المنسوبة إليها.

عقوبات ازدراء الأديان

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

الأجهزة الأمنية البلوجر لي لي فؤاد أم دونا مواقع التواصل الاجتماعي ازدراء الأديان

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