وزير البترول يعرض رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار أمام قمة الفرانكوفونية

ترأس المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الدولية للمنظمة الدولية الفرانكوفونية بكمبوديا، مائدة مستديرة حول الاستثمار في السلام من أجل الرخاء المشترك والاستقرار الدائم.

واستعرض الوزير خلال الجلسة الرؤية المصرية لتحقيق السلام والاستقرار ومحددات الموقف المصري من قضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، مستعرضا أهمية النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر انعقادها بمدينة أسوان يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، باعتباره منصة للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات السلام والأمن والتنمية في القارة.

واستعرض الوزير خلال كلمة مصر رؤيتها لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين، مؤكدة أن السلام الحقيقي لا يقتصر على وقف الحروب وغياب الصراعات، وإنما يرتكز على ثلاثة مقومات مترابطة هي الأمن وإعادة الإعمار والعدالة، فلا رخاء دون سلام، ولا سلام حقيقي دون عدالة واحترام للقانون الدولي.

وشددت الكلمة على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تحقق الاستقرار المنشود ما لم تقترن بمسار سياسي جاد وعادل وشامل، مؤكدة ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع دون تهجير قسري للفلسطينيين، مع الحفاظ على حقهم في البقاء على أرضهم.

و أشارت الكلمة الي الجهود المصرية المتواصلة، سياسيا وإنسانيا، لوقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشيرة إلى أهمية قمة شرم الشيخ للسلام والجهود الجارية لتنفيذ مخرجاتها، باعتبارها خطوة نحو ترسيخ وقف إطلاق النار وتهيئة الأفق لتسوية سياسية مستدامة.

وجددت مصر موقفها الثابت الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة.

وأكدت الكلمة أهمية معالجة جذور الأزمات ومنع تجدد الصراعات، من خلال دعم الحوار السياسي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مشيرة إلى الجهود المصرية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات في السودان وليبيا ومنطقة القرن الإفريقي، ودعم الحلول التي تقودها الأطراف الوطنية وتحفظ مقدرات الشعوب.

وفي إطار دور مصر في دعم السلام والتنمية بالقارة الإفريقية، أشارت الكلمة إلى دعم مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، الذي تستضيفه القاهرة، وإسهامه في تعزيز القدرات الإفريقية على بناء السلام ومنع تجدد النزاعات.

وأبرزت كلمة مصر الدور الذي تضطلع به جامعة سنجور، التي تستضيفها مصر بمحافظة الإسكندرية، في إعداد وتأهيل الكوادر الإفريقية، باعتبارها نموذجا للتعاون الفرانكوفوني في بناء القدرات ودعم التنمية بالقارة ، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد افتتحا المقر الجديد للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة في مايو 2026، بما يعكس الاهتمام بدعم دورها في تأهيل أجيال من الكوادر الإفريقية في مجالات من بينها الإدارة والصحة والبيئة والثقافة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دول القارة والفضاء الفرانكوفوني.

وفيما يتعلق بدور المنظمة الدولية للفرانكوفونية، طرحت مصر رؤية للتحرك في ثلاثة مسارات متكاملة لتعزيز إسهام المنظمة في دعم السلام والاستقرار.

ويتمثل المسار الأول في تعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة ودعم الدول التي تواجه أوضاعا هشة أو تمر بمراحل انتقالية، بالتنسيق والتكامل مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية، مع احترام سيادة الدول والملكية الوطنية للحلول.

ويركز المسار الثاني على جعل التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي ركيزة لجهود بناء السلام، من خلال الاستثمار في التعليم وتشغيل الشباب وتمكين المرأة، ودعم الاستثمارات الإنتاجية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

أما المسار الثالث، فيقوم على تعميق الشراكات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات بين الفرانكوفونية والآليات الإفريقية المعنية بمنع النزاعات وإعادة الإعمار وبناء السلام، بما يسهم في تحويل الالتزامات السياسية إلى برامج ومبادرات عملية تحقق نتائج قابلة للقياس.

واختتمت مصر كلمتها بالتأكيد على استمرار دورها في تقريب وجهات النظر ودعم الحلول السياسية المستدامة للأزمات، انطلاقا من انتمائها الإفريقي والعربي والمتوسطي، مجددة استعدادها للعمل مع الدول والحكومات الأعضاء بالمنظمة من أجل إرساء دعائم السلام العادل وتحقيق الرخاء المشترك والاستقرار المستدام.