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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لعجوزي يشارك في المنتدى المصري للقانونيين الفرانكفون وإطلاق جائزة بطرس غالي

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

شارك السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، في أعمال المنتدى المصري للقانونيين الفرانكفون، الذي عُقد بالقاهرة اليوم 15 نوفمبر 2026، بالتزامن مع إطلاق النسخة الثانية من جائزة بطرس غالي الدولية.

وأكد السفير محند صالح لعجوزي أن هذه المبادرة تأتي في توقيت تزداد فيه الحاجة إلى تعزيز الحوار القانوني، وتطوير آليات التعاون بين الدول، وتكثيف التواصل بين المؤسسات والخبرات القانونية في الفضاءين العربي والفرانكفوني.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع إطلاق النسخة الثانية من جائزة بطرس غالي الدولية، بما يستدعي استحضار ذكرى الدكتور بطرس بطرس غالي، وتقدير إسهاماته البارزة في مسيرة الدبلوماسية والعمل الدولي، باعتباره شخصية مصرية وعربية ودولية استثنائية.

وأوضح أن بطرس غالي كان أول أمين عام إفريقي للأمم المتحدة، واضطلع بدور مهم في تطوير رؤية المنظمة الدولية للتعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين، كما تولى لاحقًا منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية.

إطلاق جائزة بطرس غالي 

وأسهم الراحل في تعزيز حضور المنظمة وتطوير دورها في دعم الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء، انطلاقًا من إيمانه بأن اللغة والثقافة تمثلان جسرًا للتواصل والتقارب بين الشعوب.

وأضاف أن إطلاق النسخة الثانية من الجائزة لا يمثل فقط تكريمًا لذكرى بطرس غالي، وإنما يعد تأكيدًا على أهمية مواصلة النهج الذي آمن به، وتشجيع الأجيال الجديدة على الإسهام في خدمة القانون والدبلوماسية والتعاون الدولي.

وتطرق رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية إلى عمق العلاقات العربية الإفريقية، مؤكدًا أنها لا تقتصر على علاقات الجوار الجغرافي أو المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة، وإنما تمتد جذورها إلى التاريخ، وتستند إلى تداخل حضاري وثقافي وإنساني عميق، فضلًا عن تشابك المصالح والتحديات والتطلعات المشتركة.

ولفت إلى حرص جامعة الدول العربية، منذ تأسيسها، على تعزيز علاقاتها بالقارة الإفريقية، انطلاقًا من إيمانها بأن مستقبل المنطقتين يرتبط بقدرتهما على بناء شراكة متكاملة تقوم على التضامن والتنسيق وتبادل الخبرات ومواجهة التحديات المشتركة.

وأكد أن الجامعة العربية عملت على إضفاء الطابع المؤسسي على علاقاتها بالقارة الإفريقية، ولم يقتصر دورها على تأكيد الروابط التاريخية ومواقف التضامن المشترك، بل امتد إلى إنشاء آليات وهياكل متخصصة تُعنى بتطوير هذا التعاون ومتابعة مساراته.

وفي هذا السياق، أشار إلى الإدارة المعنية بالتعاون العربي الإفريقي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تضطلع بدور مهم في تنسيق الجهود وتعزيز التواصل مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ومتابعة برامج ومجالات التعاون المشترك.

بطرس غالي جائزة بطرس غالي السفير محند صالح لعجوزي المنتدى المصري للقانونيين الفرانكفون جامعة الدول العربية القارة الإفريقية

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