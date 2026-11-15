قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس الإجراءات التي اتخذها علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، لفرض حالة من الانضباط والالتزام بين اللاعبين، قبل السفر إلى مالاوي لخوض المواجهة المرتقبة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن علي ماهر منح لاعبي المنتخب إذنًا استثنائيًا بمغادرة المعسكر والتوجه إلى منازلهم لقضاء بعض الوقت مع أسرهم، لكنه وضع مجموعة من التعليمات الصارمة التي يتعين على الجميع الالتزام بها خلال هذه الفترة.

وأشار شوبير إلى أن المدير الفني شدد على ضرورة تجنب السهر أو التواجد في الأماكن العامة والخروج دون داعٍ، حرصًا على الحفاظ على الحالة البدنية والذهنية للاعبين قبل المواجهة المقبلة.

وأضاف أن الجهاز الفني قرر عقد اجتماعات افتراضية عبر تطبيق «زووم» مع جميع اللاعبين خلال فترة تواجدهم في منازلهم، لمتابعة مدى التزامهم بالتعليمات الخاصة بمواعيد النوم والراحة والاستشفاء.

وأكد شوبير أن هذه الخطوة لا تستهدف مراقبة اللاعبين أو التشكيك في التزامهم، وإنما تأتي في إطار حرص الجهاز الفني على ترسيخ ثقافة الانضباط والاحترافية داخل المنتخب، وضمان حصول جميع العناصر على الراحة الكافية قبل السفر.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس رغبة علي ماهر في توفير أفضل الأجواء داخل صفوف المنتخب، ورفع درجة التركيز لدى اللاعبين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام مالاوي.