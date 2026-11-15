عقد حتى 2030 وغضب حتى الرحيل.. ماذا يحدث في منتخب البرازيل مع أنشيلوتي؟

دخل منتخب البرازيل مرحلة جديدة من الجدل والضغوط بعدما فجرت الخسارة الودية أمام اليابان موجة من الانتقادات الحادة ضد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ظل تراجع النتائج واستمرار علامات الاستفهام حول قدرة المنتخب على استعادة مكانته بين كبار كرة القدم العالمية.

ولم تتوقف تداعيات السقوط أمام المنتخب الياباني عند حدود النتيجة التي انتهت بخسارة السامبا بنتيجة 2-3 بعدما امتدت إلى مستقبل الجهاز الفني مع تصاعد الأصوات المطالبة برحيل أنشيلوتي وكان أبرزها أسطورة الكرة البرازيلية روماريو الذي وجه رسالة شديدة اللهجة إلى المدرب الإيطالي ورئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مطالبًا بإنهاء تجربته مع المنتخب.

وتضع هذه التطورات أنشيلوتي أمام اختبار صعب بعدما تحول المدرب الذي جاء إلى البرازيل محملًا بآمال استعادة الأمجاد إلى محور انتقادات واسعة خاصة أن الجماهير البرازيلية تنتظر مشروعًا قادرًا على إعادة المنتخب إلى المنافسة بقوة على البطولات الكبرى بدلًا من استمرار النتائج المخيبة.

روماريو يفجر أزمة أنشيلوتي.. رسالة مباشرة تطالب بالإقالة

جاء الهجوم الأبرز على أنشيلوتي من روماريو بطل العالم مع منتخب البرازيل عام 1994 الذي لم يتردد في المطالبة برحيل المدرب الإيطالي معتبرًا أن مسيرته الاستثنائية مع الأندية لا تمثل ضمانة لنجاحه في قيادة منتخب السامبا.

وقال روماريو في تصريحات أعقبت الخسارة أمام اليابان: " أنشيلوتي انتهى الأمر! اجمع أغراضك وارحل لا أحد يشكك في مسيرتك فأنت أحد أعظم المدربين الذين عرفهم عالم كرة القدم لكنك أثبت ذلك على مستوى الأندية. أما مع المنتخب البرازيلي فلم تُثبت حتى الآن أنك على قدر المسؤولية. لقد طفح الكيل" .

ولم يكتف أسطورة البرازيل بمهاجمة المدير الفني بل وجه حديثه مباشرة إلى سمير خاو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مطالبًا إياه باتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وشدد روماريو على ضرورة تحرك رئيس الاتحاد قائلًا إن قميص المنتخب البرازيلي لا يمكن التعامل معه باستخفاف وإن الوقت قد حان لاتخاذ قرار بشأن المدرب محذرًا من المخاطرة بإهدار فرصة جديدة للمنافسة على كأس العالم.

خسارة اليابان تكشف أزمة دفاعية جديدة في منتخب البرازيل

لم تكن الهزيمة أمام اليابان مجرد تعثر ودي عابر بالنسبة لمنتخب البرازيل إذ كشفت المباراة عن مشكلات واضحة في التنظيم الدفاعي بعدما وجد المنتخب نفسه متأخرًا بهدفين خلال أول 19 دقيقة من عمر اللقاء.

ونجح كوبو وناكامورا في استغلال المساحات والأخطاء الدفاعية البرازيلية ليضعا المنتخب الآسيوي في موقف مريح مبكرًا وسط أداء لم يتناسب مع الإمكانات الفنية التي يمتلكها نجوم السامبا.

وكان فينيسيوس جونيور أبرز العناصر الإيجابية في صفوف البرازيل بعدما نجح في إعادة فريقه إلى المباراة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 33 و75 ليؤكد قدرته على صناعة الفارق هجوميًا رغم الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

لكن عودة البرازيل في النتيجة لم تكن كافية لإنقاذ الفريق من الهزيمة بعدما سجل ساكاموتو هدف الفوز لليابان في الدقيقة 91 مستغلًا استمرار الارتباك الدفاعي لتنتهي المباراة بخسارة جديدة زادت من الضغوط على الجهاز الفني.

أنشيلوتي بين إنجازات الأندية وضغوط قيادة السامبا

تتمثل إحدى أبرز نقاط الجدل حول أنشيلوتي في الفارق بين سجله التدريبي الحافل مع الأندية والتحديات التي يواجهها منذ توليه قيادة المنتخب البرازيلي.

فالمدرب الإيطالي يمتلك تاريخًا استثنائيًا على مستوى الأندية ونجح في تحقيق إنجازات كبرى خلال مسيرته لكن تجربته مع منتخب البرازيل باتت تواجه اختبارات متتالية في ظل المطالب الجماهيرية بتحقيق نتائج تتناسب مع تاريخ المنتخب صاحب الألقاب العالمية.

وكان أنشيلوتي قد تعرض لانتقادات سابقة بعد خروج البرازيل أمام النرويج من دور الـ16 في كأس العالم 2026 وهي النتيجة التي أثارت غضبًا واسعًا داخل الشارع الرياضي البرازيلي قبل أن يقرر الاتحاد تجديد الثقة في المدرب الإيطالي وتمديد عقده حتى عام 2030.

فينيسيوس نقطة مضيئة.. لكن مشاكل البرازيل أكبر من الحلول الفردية

رغم الخسارة أمام اليابان قدم فينيسيوس جونيور واحدة من أبرز الإشارات الإيجابية في صفوف المنتخب البرازيلي بعدما نجح في تسجيل هدفين وأظهر قدرة على إعادة الفريق إلى أجواء المنافسة بعدما كان متأخرًا بفارق هدفين.

لكن تألق نجم ريال مدريد لم يكن كافيًا لإخفاء المشكلات الجماعية التي ظهرت خلال المباراة خصوصًا في الخط الخلفي الذي عانى من سوء التمركز وترك مساحات استغلها لاعبو اليابان بصورة فعالة.

كما لم يقدم كارلوس أوجوستو ظهير إنتر الظهور المنتظر خلال مشاركته الأولى في وقت عانى فيه الخط الدفاعي بالكامل من صعوبة التعامل مع التحركات الهجومية للمنتخب الياباني.

عقد حتى 2030 ومستقبل تحت الضغط.. ماذا ينتظر أنشيلوتي؟

تبدو المفارقة الأبرز في موقف أنشيلوتي أن الاتحاد البرازيلي منحه عقدًا ممتدًا حتى عام 2030 في إطار خطة تستهدف الاستقرار الفني والاستعداد للاستحقاقات المقبلة لكن النتائج الأخيرة أعادت فتح ملف مستقبله مبكرًا.

ورغم الهجوم الذي تعرض له عقب الخسارة أمام اليابان حاول المدرب الإيطالي الدفاع عن أداء لاعبيه مشيدًا برد فعلهم بعد التأخر بهدفين كما تحدث بإيجابية عن بعض العناصر التي حصلت على فرصة المشاركة وأشاد بالتنظيم التكتيكي الذي قدمه المنتخب الياباني تحت قيادة هاجيمي مورياسو.

لكن هذه التفسيرات لم توقف الانتقادات في ظل استمرار المطالبات بتصحيح المسار خصوصًا أن الجماهير البرازيلية لا تنظر إلى المباريات الودية باعتبارها مجرد تجارب وإنما تراها فرصة لاختبار جاهزية المنتخب وقدرته على المنافسة.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مباراته الودية المقبلة أمام سنغافورة يوم الثلاثاء في آخر ظهور له خلال العام الجاري وهي مواجهة ينتظر أن تشكل فرصة أمام أنشيلوتي لاستعادة جزء من الثقة والرد عمليًا على الانتقادات التي تعرض لها.