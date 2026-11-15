موعد مغادرة منتخب مصر إلى مالاوي لمواجهة منتخبها بتصفيات أمم إفريقيا

يخوض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريبات تدريبات بدنية، اليوم الإحد، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة منتخب مالاوي، لاستعادة الجاهزية البدنية بعد المباراة الأخيرة بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية2027.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب عصر اليوم الأحد، إلى مالاوي، لمواصلة الاستعداد للمواجهة المرتقبة، المقرر لها الساعة الثالثة، عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا ، بعدما حسم الفراعنة لقاء الجولة الثالثة بالقاهرة بخماسية دون رد.

تجهيز اللاعبين

ويسعى الجهاز الفني بقيادة على ماهر، المدير الفني، إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، قبل اللقاء للاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية عن المجموعة الثانية، التي يتصدرها المنتخب برصيد 7 نقاط.

ويرأس بعثة المنتخب في مالاوي خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.