رغم تعديل الفيفا.. منتخب مصر يحتفل بمحمد صلاح بعد وصوله إلى 70 هدفًا

حرص لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني على الاحتفال بالنجم محمد صلاح، قائد الفراعنة، بعد وصوله إلى الهدف رقم 70 بقميص المنتخب الوطني، وسط أجواء من الفرحة والتقدير لما يقدمه قائد المنتخب خلال مسيرته الدولية.

وشهد معسكر المنتخب لقطة مميزة، بعدما تجمع اللاعبون وأفراد الجهاز الفني حول محمد صلاح، وقدموا له قميصًا يحمل الرقم 70، احتفالًا بالإنجاز التهديفي الذي حققه مع الفراعنة.

تعديل الاتحاد الدولي

وجاء الاحتفال رغم تعديل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الرقم الرسمي لأهداف محمد صلاح الدولية إلى 68 هدفًا، بدلًا من 70، ليؤكد لاعبو المنتخب حرصهم على مشاركة قائدهم فرحته وتقدير مسيرته وما قدمه لكرة القدم المصرية.