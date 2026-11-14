أحمد موسى عن جولة مدبولي بالدقهلية: رئيس الوزراء استمع إلى طلبات أصحاب المشروعات والمستثمرين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية في محافظة الدقهلية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تفقد عددا كبيرا من المصانع بمحافظة الدقهلية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء تحدث عن النماذج المشرفة من القرى المصرية وعظيمات مصر اللاتي تعملن في المصانع لتوفير مصدر دخل ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء أجرى حوارات مع أصحاب المشروعات والمستثمرين في محافظة الدقهلية واستمع إلى طلباتهم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء تفقد جامعة المنصورة وكلية الطب ومركز طب وجراحة المخ والأعصاب ومركز زراعة الكبد.