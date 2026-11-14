ضبط زوج بالبحيرة ادعى اختطاف زوجته ونجله.. والتحريات تكشف مفاجأة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بمجافظة البحيرة، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحاضر المحررة ضد أهلية زوجته؛ لقيامهم باحتجاز زوجته واختطاف نجله، والزعم بقيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول، وترويج صورة مفبركة له وزوجته خادشة للحياء.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص؛ تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 11 يوليو الماضي، تبلغ لمركز شرطة شبراخيت، من أحد المستشفيات، باستقباله زوجة الظاهر بمقطع الفيديو (ربة منزل “مصابة بخدوش وكدمات متفرقة”– مقيمة بدائرة المركز)، وبسؤالها؛ تضررت من زوجها، لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابتها؛ لخلافات زوجية بينهما، قامت على أثرها بترك المنزل وبرفقتها نجلها والإقامة طرف أهليتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وصدر حكم قضائي ضده بالحبس لمدة شهر، وعارض على الحكم.

وتم ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته؛ أقر بادعائه نكاية فى زوجته وأهليتها.

واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.