إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح في انفجار إطار سيارة داخل ورشة بالوادى الجديد

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، بكسور وجروح متفرقة، إثر انفجار إطار كاوتشوك داخل ورشة حرفية بحي الزهور بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول 3 مصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، إثر وقوع حادث انفجار إطار كاوتشوك داخل إحدى الورش بمدينة الخارجة.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع داخل ورشة حرفية بمنطقة حي الزهور، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، وهم محمد أحمد حسين، 24 عامًا، مصاب بتورم في العين اليمنى واشتباه كسر بعظام الوجه، وأحمد مصطفى كامل، 38 عامًا، مصاب باشتباه خلع في الكتف الأيمن وكسر بالكوع الأيمن.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد أحمد محمد، 24 عامًا، بجرح قطعي في الحاجب الأيسر واشتباه كسر بالفقرات.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث يخضعون للفحوصات الطبية وتلقي الرعاية العلاجية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.