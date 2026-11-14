قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف على 400 جنيه ينهي حياة أربعيني بطعنات غادرة في أبشواي بالفيوم
قبيل قمة بروكسل.. برنهام يتراجع عن الحديث بشأن عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي
ارتباك حركة الطيران الأمريكية.. فلايت أوير: تأجيل وإلغاء 10 آلاف رحلة جوية
50 مليون يورو والهدف 1000.. مفاجأة بشأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي
خبير طيران وسلامة جوية يكشف الأزمة كاملة بشأن الطيران الأمريكي.. ويقدم روشتة عن تعامل الطيار في هذه الحالات
صوتك جميل وقراءتك متقنة.. لجنة تحكيم «دولة التلاوة» تشيد بموهبة يوسف الصواف
ظفر أي مواطن غالي.. أحمد موسى: كامل الوزير اعتذر للمصريين عن حادث قطاري العياط
مخاوف من نقص المعروض.. انقسام عالمي حول مستقبل النحاس في 2027
العراق.. إقالة 9 مسئولين أمنيين وإداريين وإحالة المتورطين في تهريب نفط جرف الصخر للقضاء
مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدير 30 مليون قضية سنويا
أحمد موسى: العمل الحكومي شاق وأقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم
خبير علاقات دولية: غموض أزمة الطيران الأمريكي يثير الشكوك.. والهجمات السيبرانية فرضية تستحق التحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح في انفجار إطار سيارة داخل ورشة بالوادى الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، بكسور وجروح متفرقة، إثر انفجار إطار كاوتشوك داخل ورشة حرفية بحي الزهور بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول 3 مصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، إثر وقوع حادث انفجار إطار كاوتشوك داخل إحدى الورش بمدينة الخارجة.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع داخل ورشة حرفية بمنطقة حي الزهور، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، وهم محمد أحمد حسين، 24 عامًا، مصاب بتورم في العين اليمنى واشتباه كسر بعظام الوجه، وأحمد مصطفى كامل، 38 عامًا، مصاب باشتباه خلع في الكتف الأيمن وكسر بالكوع الأيمن.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد أحمد محمد، 24 عامًا، بجرح قطعي في الحاجب الأيسر واشتباه كسر بالفقرات.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث يخضعون للفحوصات الطبية وتلقي الرعاية العلاجية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

ترشيحاتنا

مستوطنون يصيبون فلسطينيين

مستوطنون يصيبون فلسطينيين بالاختناق ويحرقون مركبة وخزانا للمياه

وفاة شخصين وإصابة آخر بانفجار

الوكالة السورية: وفاة شخصين وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق

نواف سلام

نواف سلام يدعو إلى قرار أممي جديد يضمن استمرار الوجود الدولي في الجنوب

بالصور

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.. سر القوام الهش والطعم مثل المخابز

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في العرض العالمي الأول لفيلم بنتك بمهرجان القاهرة السينمائي

العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد