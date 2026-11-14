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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقب الظهور الأول لوالده.. نجل علي ماهر يلتقط صورة مع محمد صلاح

ابن علي ماهر
ابن علي ماهر
باسنتي ناجي

حرص نجل الكابتن علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، على التقاط صورة تذكارية مع النجم محمد صلاح، قائد الفراعنة، عقب انتهاء مواجهة المنتخب أمام مالاوي، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بخمسة أهداف دون رد.

منتخب مصر 

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب مالاوي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعدما تولى المسؤولية خلفًا للمدير الفني السابق حسام حسن، ليبدأ مشواره مع الفراعنة بانتصار عريض.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام مالاوي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الوطني لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته للمجموعة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر عقب الفوز على مالاوي

وجاء ترتيب المجموعة عقب فوز منتخب مصر كالتالي:

1. منتخب مصر – 7 نقاط.

2. منتخب أنجولا – 4 نقاط.

3. منتخب مالاوي – 3 نقاط.

4. منتخب جنوب السودان – دون رصيد من النقاط.

ابن علي ماهر محمد صلاح الاهلي الزمالك

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