قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. مشاهدة حلقة اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة .. والطاروطي ضيف الشرف
كامل الوزير: استمرار أسرة سائق قطار العياط المتوفى في المسكن الإداري
الرؤية أقل من 1000 متر.. تحذير عاجل للسائقين وتوجيهات بتأجيل التحركات غير الضرورية صباح غدٍ
وزير الإعلام اللبناني: نتابع دوليا ملف الاعتداءات على الصحفيين وسلامتهم.. وتحرير الجنوب وعودة الأهالي وإعمار القرى «أولوية»
سفيرة الاتحاد الأوروبي تزور الوادي الجديد.. والمُحافظ تستعرض المقومات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة
الذكاء الاصطناعي له يد في شلل قطاع الطيران الأمريكي؟ أحمد موسى يكشف مفاجأة
تشكيل الجزائر لمواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027
أحمد موسى: لجنة التحفظ على أموال الإخوان وجدت وثيقة بمكتب الإرشاد حددت عدد من أدى البيعة بـ 330 ألفا
خبير قطاع طيران: 3500 طائرة كانت في السماء وقت تعرض قطاع الطيران الأمريكي للشلل
موقع صدى البلد ينعى والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعي
فتوى مثيرة للجدل في إسرائيل.. حاخام يجيز قتل السياسيين اليهود المتحالفين مع العرب
خبير: التحول الأمريكي تجاه الإخوان انتصار للموقف المصري ومطلوب خطوات عملية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة مصر.. تشكيل أنجولا لمواجهة جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب أنجولا
منتخب أنجولا
إسلام مقلد

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم، أمام جنوب السودان، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027.

ويواجه منتخب أنجولا، ضيفه، جنوب السودان، في التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب 11 نوفمبر، في العاصمة، لواندا، لحساب منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027.

ويتواجد منتخب أنجولا مع جنوب السودان في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا 2027، بجانب منتخبي مصر، ومالاوي.

وكان منتخب مصر قد تغلب على ضيفه، مالاوي، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب الجولة نفسها من التصفيات.

وقرر أليو سيسيه الدفع بكريستوفر مابولولو، مهاجم نادي ويليت الأنجولي، ولاعب الاتحاد السكندري السابق، في التشكيل الأساسي لفريقه بمباراة اليوم، فيما يتواجد شيكو بانزا، نجم الزمالك، على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب أنجولا لمواجهة نظيره، جنوب السودان، على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركيز

خط الدفاع: ساندرو كروز - جوناثان باوتاو - إسميفانيو جاسبار - مارسوني سامبو

خط الوسط: بيدرو - أنطونيو مايسترو - مانويل كيليانو

خط الهجوم: ديفي جيلبيرتو - كريستوفر مابولولو - فيليسو ميلسون.

ويحتل منتخب أنجولا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027، برصيد 4 نقاط، خلف منتخب مصر المتصدر، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب جنوب السودان المركز الأخير، بلا نقاط، خلف مالاوي، صاحب الـ 3 نقاط.

منتخب أنجولا أنجولا جنوب السودان كأس أفريقيا 2027 كأس أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

مؤيدون لجماعة الإخوان

إشادة أمريكية بقرار مصر.. مسعد بولس: تجميد أموال الإخوان يحرمهم من تنفيذ مخططاتهم

ترشيحاتنا

إسرائيل وأمريكا

خبير عسكري: جماعات الضغط في أمريكا تعرقل استخدام واشنطن أوراقها للضغط على إسرائيل

حركة الطيران

خبير: شركات الطيران الكبرى في أمريكا قوة تشغيلها بلغت 32 % فقط منذ حدوث الأزمة

غزة

خبير عسكري: إسرائيل تستخدم الحصار والقصف لدفع سكان غزة إلى التهجير القسري

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.. سر القوام الهش والطعم مثل المخابز

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في العرض العالمي الأول لفيلم بنتك بمهرجان القاهرة السينمائي

العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»

طريقة عمل صينية الدجاج بالخضراوات في الفرن.. وجبة شهية وسهلة بمكونات بسيطة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد