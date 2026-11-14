مجموعة مصر.. تشكيل أنجولا لمواجهة جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم، أمام جنوب السودان، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027.

ويواجه منتخب أنجولا، ضيفه، جنوب السودان، في التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب 11 نوفمبر، في العاصمة، لواندا، لحساب منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027.

ويتواجد منتخب أنجولا مع جنوب السودان في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا 2027، بجانب منتخبي مصر، ومالاوي.

وكان منتخب مصر قد تغلب على ضيفه، مالاوي، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب الجولة نفسها من التصفيات.

وقرر أليو سيسيه الدفع بكريستوفر مابولولو، مهاجم نادي ويليت الأنجولي، ولاعب الاتحاد السكندري السابق، في التشكيل الأساسي لفريقه بمباراة اليوم، فيما يتواجد شيكو بانزا، نجم الزمالك، على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب أنجولا لمواجهة نظيره، جنوب السودان، على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركيز

خط الدفاع: ساندرو كروز - جوناثان باوتاو - إسميفانيو جاسبار - مارسوني سامبو

خط الوسط: بيدرو - أنطونيو مايسترو - مانويل كيليانو

خط الهجوم: ديفي جيلبيرتو - كريستوفر مابولولو - فيليسو ميلسون.

ويحتل منتخب أنجولا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2027، برصيد 4 نقاط، خلف منتخب مصر المتصدر، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب جنوب السودان المركز الأخير، بلا نقاط، خلف مالاوي، صاحب الـ 3 نقاط.