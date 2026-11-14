بشاير أول نوات الشتاء .. شبورة ضبابية وأمطار ورياح الأيام القادمة| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس للفترة من الاثنين 16 نوفمبر وحتى الجمعة 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد أولى نوات الشتاء التي تبشر ببدء التحول الفصلي الفعلي وانخفاض درجات الحرارة تدريجياً على مختلف أنحاء البلاد.

تحذيرات من شبورة تصل لحد الضباب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة، خلال الأيام القادمة، تبدأ مبكراً اعتباراً من الساعة الثانية فجراً وحتى العاشرة صباحاً.

وتشمل هذه التحذيرات مناطق واسعة تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الشبورة قد تتكاثف لتصل إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق الرئيسية، وهو ما يستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر من قائدي المركبات والمسافرين.

خريطة الأمطار الأيام القادمة

على صعيد الظواهر الجوية المصاحبة، يسود طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يتحول ليلاً وفي الصباح الباكر ليكون مائلاً للبرودة إلى بارد، وهي السمات البارزة للتقلبات المبكرة مع طلائع نوات الشتاء.

كما تتوفر فرص لهطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق محدودة تشمل (حلايب وشلاتين)، يصاحبها نشاط للرياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، خلال الأيام القادمة، بمختلف المحافظات، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 24 و26 درجة، والصغرى بين 15 و17 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى بين 24 و26 درجة، والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى تسجل بين 26 و29 درجة، والصغرى بين 11 و14 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى تسجل بين 29 و32 درجة، والصغرى بين 14 و16 درجة.

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية، الجهات المعنية بالجميع ضرورة توخي الحذر، لا سيما مسافري الطرق السريعة وقطاعات النقل، لمواجهة انخفاض الرؤية الأفقية صباحاً.