قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أغاني المهرجانات إلى قراءة القرآن.. رحلة نور الريس للوصول إلى عرش «دولة التلاوة»
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
كاميرات المراقبة ورسائل الهاتف كشفت اللغز.. الداخلية توضح تفاصيل وفاة طبيب المنيا
نتنياهو لآيزنكوت: مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة من أجل أمن إسرائيل
وزير الخارجية للجالية المصرية بالكويت: الدولة حريصة على رعاية مصالح المصريين بالخارج| صور
آدم كايد ينتظم في تدريبات الزمالك بعد الاعتذار عن معسكر منتخب فلسطين استعدادًا للجونة
شلل الطيران الأمريكي.. إلغاء أكثر من 16 ألف رحلة خلال يومين بسبب عطل الاتصالات
غدًا.. مفتي الجمهورية يُناقش تحديات العصر وبناء الوعي في ندوة بجامعة كفر الشيخ
الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
بلينكن: إيران أصبحت في وضع أقوى مقارنة ببداية الحرب.. ومضيق هرمز ورقة ضغط على واشنطن
الأهلي يرد على أنباء رحيل كريم فؤاد في يناير
«بوليتيكو»: وادي السيليكون يترقب عودة جنسن هوانغ إلى المشهد القيادي بعد استقالته من إنفيديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصرف مفاجئ من الاتحاد البرتغالي بعد اعتزال رونالدو بشأن رقم 7

رونالدو
رونالدو
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تكريم الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد اعتزاله، بتعديل الرقم الخاص به.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة الدنمارك، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية.

وكشف الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي، أن القميص رقم 7 الخاص بكريستيانو لن يرتديه أحد وسيتم تعديل الرقم.

وأضاف البيان، أن الرقم 7 الجديد سيحتوي على خط أفقي صغير إلى الرقم 7 الشهير ليصبح تصميم القميص الذي ارتداه رونالدو غير قابل للتكرار.

ويعد كريستيانو رونالدو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب البرتغال، بعدما امتدت مسيرته الدولية لأكثر من 23 عامًا.

وشارك رونالدو مع البرتغال لأول مرة في 20 أغسطس 2003، خلال مواجهة كازاخستان الودية، التي انتهت بفوز البرتغال بهدف دون رد، بعدما شارك بديلًا للويس فيجو مع بداية الشوط الثاني.

وخاض رونالدو 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفًا، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة وتسجيلًا للأهداف في تاريخ منتخب البرتغال.

كما يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف الدولية على مستوى منتخبات الرجال في العالم.

وعلى مستوى البطولات، قاد رونالدو البرتغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" في فرنسا، بعد الفوز على أصحاب الأرض بهدف دون رد في المباراة النهائية.

كما توج مع المنتخب بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين، الأولى عام 2019 بعد الفوز على هولندا بهدف دون رد، والثانية عام 2025 بعد التفوق على إسبانيا بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بتحقيق العلامة الكاملة 4 انتصارات، ويتواجد منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

الاتحاد البرتغالي رونالدو الأسطورة كريستيانو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدون الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة «نور-مبارك».. صور

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدان الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة نور-مبارك.. صور

دولة التلاوة

بالأسماء والصور.. المشاركون في حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة»

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر

بالصور

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد