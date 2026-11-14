تصرف مفاجئ من الاتحاد البرتغالي بعد اعتزال رونالدو بشأن رقم 7

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تكريم الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد اعتزاله، بتعديل الرقم الخاص به.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة الدنمارك، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية.

وكشف الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي، أن القميص رقم 7 الخاص بكريستيانو لن يرتديه أحد وسيتم تعديل الرقم.

وأضاف البيان، أن الرقم 7 الجديد سيحتوي على خط أفقي صغير إلى الرقم 7 الشهير ليصبح تصميم القميص الذي ارتداه رونالدو غير قابل للتكرار.

ويعد كريستيانو رونالدو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب البرتغال، بعدما امتدت مسيرته الدولية لأكثر من 23 عامًا.

وشارك رونالدو مع البرتغال لأول مرة في 20 أغسطس 2003، خلال مواجهة كازاخستان الودية، التي انتهت بفوز البرتغال بهدف دون رد، بعدما شارك بديلًا للويس فيجو مع بداية الشوط الثاني.

وخاض رونالدو 234 مباراة دولية وسجل 146 هدفًا، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة وتسجيلًا للأهداف في تاريخ منتخب البرتغال.

كما يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف الدولية على مستوى منتخبات الرجال في العالم.

وعلى مستوى البطولات، قاد رونالدو البرتغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" في فرنسا، بعد الفوز على أصحاب الأرض بهدف دون رد في المباراة النهائية.

كما توج مع المنتخب بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين، الأولى عام 2019 بعد الفوز على هولندا بهدف دون رد، والثانية عام 2025 بعد التفوق على إسبانيا بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بتحقيق العلامة الكاملة 4 انتصارات، ويتواجد منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.