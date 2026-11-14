آدم كايد ينتظم في تدريبات الزمالك بعد الاعتذار عن معسكر منتخب فلسطين استعدادًا للجونة

انتظم الفلسطيني آدم كايد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



جاء ذلك بعد عودة اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية واعتذاره عن عدم الانضمام للمنتخب الفلسطيني في معسكره الحالي لخوض دورة ودية في العراق.



وشارك آدم كايد في مران اليوم بصورة طبيعية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الجونة.



ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.