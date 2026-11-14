«بوليتيكو»: وادي السيليكون يترقب عودة جنسن هوانغ إلى المشهد القيادي بعد استقالته من إنفيديا

أثار رحيل الملياردير الأمريكي جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، تساؤلات واسعة داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي بشأن مستقبل نفوذه في وادي السيليكون، خاصة مع تصاعد التوقعات بإمكانية عودته إلى دور قيادي مؤثر في صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رغم مغادرته منصبه في الشركة.

ونقلت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن أوساطًا في وادي السيليكون بدأت بالفعل تتحدث عن عودة هوانغ إلى المشهد، بعد يوم واحد فقط من استقالته من قيادة إنفيديا، في خطوة أحدثت فراغًا داخل واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا في صناعة الرقائق الإلكترونية عالميًا.

وذكر التقرير، الذي أعده الصحفي آرون ماك، أن هوانغ لم يكن مجرد رئيس تنفيذي لشركة تكنولوجية كبرى، بل تحول إلى أحد أبرز الأصوات المؤثرة في واشنطن والمدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا الأمريكي، مستفيدًا من علاقاته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتصالاته المتكررة معه، فضلًا عن دوره في التأثير على النقاشات المتعلقة بسياسات تصدير الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان مجلس إدارة إنفيديا، في 12 نوفمبر الجاري، استقالة هوانغ من منصبه رئيسًا تنفيذيًا ورئيسًا للشركة وعضوًا بمجلس إدارتها، على أن تتولى المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، لحين اختيار خليفة دائم له.

وكان هوانغ قد شارك في تأسيس إنفيديا عام 1993، وقاد الشركة لأكثر من ثلاثة عقود، لتصبح إحدى أهم الشركات العالمية في تصنيع معالجات الذكاء الاصطناعي، وتصل قيمتها السوقية إلى مستويات قياسية خلال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا.

ولم تقتصر ردود الفعل على الأوساط الاستثمارية، إذ كشفت مجلة «وايرد» عن تحرك داخل الشركة للمطالبة بإعادة هوانغ، بعدما جمع منشور داخلي أكثر من 1600 تعليق، أيد كثير منها عودته إلى القيادة، فيما أعلن الملياردير إيلون ماسك استعداده لدعم عريضة تطالب بإعادته.

وتعكس هذه التحركات حجم التأثير الذي تركه هوانغ في صناعة التكنولوجيا الأمريكية، وتفتح الباب أمام احتمالات عودته إلى دور قيادي أو استشاري خارج إنفيديا، في وقت لا يزال فيه مستقبله المهني محل تكهنات، دون إعلان رسمي عن منصب جديد يتولاه.