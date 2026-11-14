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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب أزمة الطيران.. 12.5 مليار دولار لم تكفِ لتحديث أنظمة الملاحة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بالكامل، بعد التوقف الذي شهدته الولايات المتحدة أمس الجمعة بسبب عطل في أنظمة الملاحة الجوية، مؤكداً أن جميع الطائرات التي كانت في الجو وقت صدور قرار التوقف الأرضي هبطت بسلام.

وقال دافي إن نحو 500 طائرة كانت تحلق في الأجواء الأمريكية عند فرض التوقف، مشيراً إلى أن الأزمة لم تسفر عن أي حوادث مرتبطة بهبوط هذه الطائرات، وأن حركة الطيران عادت إلى مستوياتها الطبيعية.

وأوضح وزير النقل الأمريكي أن الأعطال وقعت خلال أعمال صيانة استهدفت تحويل الكابلات من النظام العادي إلى النظام الرقمي، لافتاً إلى أن سبب المشكلة لا يزال غير واضح بشكل قاطع، وما إذا كان مرتبطاً بعطل فني في أجهزة الراوتر أو بمشكلة في كفاءة التشغيل.

ونفى دافي أن يكون توقف أنظمة الملاحة الجوية ناجماً عن هجوم سيبراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على أجهزة قديمة في مراقبة الحركة الجوية، يعود بعضها إلى عشرات السنين، وهو ما يجعل تحديثها أمراً ضرورياً.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بتحديث أجهزة الملاحة الجوية، موضحاً أن وزارة النقل تتحدث منذ نحو عامين عن ضرورة تطوير نظام مراقبة الحركة الجوية، وطلبت من الكونجرس توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

وأضاف دافي أن الكونجرس خصص 12.5 مليار دولار لتحديث أنظمة الملاحة، لكنه لم يوفر التمويل كاملاً، معرباً عن أمله في الحصول على دعم المشرعين لاستكمال عملية التحديث.

وأكد وزير النقل أن تطوير نظام الطيران يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الأموال المخصصة للمشروع يُنفق في مدن وولايات ديمقراطية، في إطار جهود تحديث البنية التحتية للملاحة الجوية في البلاد.

وشدد دافي على أن إدارته ستواصل التواصل مع أعضاء الكونجرس لدفع خطة التحديث، معتبراً أن تطوير أنظمة مراقبة الحركة الجوية يمثل ضرورة لمعالجة أوجه القصور في البنية التكنولوجية الحالية.

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