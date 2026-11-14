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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرباح فولكس فاجن من البنزين تتفوق على السيارات الكهربائية في أوروبا

فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية
عزة عاطف

كشفت مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية عن مفارقة مالية حادة تواجه عملياتها في السوق الأوروبية؛ حيث تستحوذ الطرازات الكهربائية بالكامل على نحو 40% من إجمالي سجل طلباتها في أوروبا، لكنها في المقابل تحقق هوامش ربح أقل بكثير مقارنة بسيارات الاحتراق الداخلي التقليدية.

وتعني هذه الأرقام أن المجموعة نجحت في بلوغ مستهدفها المخطط لعام 2029 مبكرًا بثلاث سنوات كاملة على صعيد الإقبال الأوروبي، إلا أن تزايد حصة المركبات الكهربائية منخفضة الهامش يضغط بشدة على الأرباح التشغيلية للشركة في الوقت الراهن.

طفرة طلبات «ID. Polo» وارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا

سجلت تسليمات مجموعة «فولكس فاجن» من السيارات الكهربائية في أوروبا خلال الربع الثالث من عام 2026 ارتفاعًا بنسبة 19.6% لتصل إلى 209,100 سيارة، بينما صعدت حصة المركبات الكهربائية من إجمالي تسليمات المجموعة الأوروبية من 18% إلى 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ويقود هذا النمو القوي الإقبال الكبير على عائلة السيارات الكهربائية الحضرية الاقتصادية، وعلى رأسها طراز «ID. Polo» الذي يبدأ سعره من نحو 29 ألف دولار، حيث حصدت هذه الفئة قرابة 150 ألف طلب شراء، مستفيدةً من ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا وتنافسية أسعارها مقارنة بسيارات البنزين.

ضغوط الأرباح التشغيلية وخطة خفض التكاليف بحلول 2030

أكد أرنو أنتليتز، المدير المالي لمجموعة «فولكس فاجن»، أن المجموعة تجني حاليًا أرباحًا أقل من السيارات الكهربائية مقارنة بسيارات محركات الاحتراق الداخلي، واصفًا هوامش الربح الحالية بأنها منخفضة للغاية ولا تكفي لمواصلة الاستثمار بقوة في المستقبل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نتائج مالية صعبة؛ إذ سجلت المجموعة خسارة تشغيلية بلغت 5.86 مليار يورو في الربع الثالث متأثرةً بشطب أصول في «بورش» وتراجع المبيعات في الصين، مِمَّا دفعها لتقليص توقعاتها لهامش الربح السنوي لعام 2026 إلى 1% كحد أقصى.

وتسعى المجموعة الألمانية إلى تحقيق التعادل في التكلفة والربحية بين السيارات الكهربائية وسيارات البنزين بحلول عام 2030، وذلك عبر تنفيذ برنامج ضخم لخفض التكاليف بقيمة 31 مليار يورو والاعتماد على منصات إنتاجية أكثر كفاءة.

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