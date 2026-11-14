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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حريق يهدد 720 ألف سيارة BMW والسلطات الأمريكية تحذر من ركنها بالخارج

استدعاء سيارات بي إم دبليو 2026
استدعاء سيارات بي إم دبليو 2026
عزة عاطف

أصدرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) تحذيرًا عاجلًا يطالب مالكي 720,796 ألف سيارة من علامة «بي إم دبليو» بضرورة ركن سياراتهم في أماكن مفتوحة بعيدًا عن المباني والمركبات الأخرى، وذلك ضمن حملة استدعاء جديدة تحمل الرقم (26V733) نتيجة وجود خلل كهربائي قد يؤدي إلى نشوب حريق حتى أثناء توقف السيارة وإطفاء محركها.

ويأتي هذا الإجراء الاحترازي المشدد في وقت لم تتوصل فيه الشركة الألمانية بعد إلى حل فني نهائي للمشكلة، حيث من المقرر بدء إرسال إشعارات الاستدعاء الرسمية للملاك وإتاحة البحث عبر أرقام الهيكل اعتبارًا من 25 ديسمبر 2026.

سبب الخلل الكهربائي وفشل إصلاح استدعاء عام 2024

تعود جذور الأزمة إلى موصل كهربائي غير محكم الإغلاق في مضخة المياه الكهربائية الخاصة بالمحركات رباعية الأسطوانات المزودة بشاحن توربيني من فئتي (N20) و(N26). 

وكانت «بي إم دبليو» قد نفذت استدعاءً سابقًا في عام 2024 تحت رقم (24V608) لتركيب درع واقٍ يهدف إلى منع تسرب السوائل المتبقية من نظام تهوية علبة المرافق (PCV) ووصولها إلى موصل مضخة المياه.

إلا أن الفحوصات اللاحقة ورصد نحو 10 حوادث حرارية في الولايات المتحدة إضافة إلى وقائع أخرى خارجها أظهرت أن البلاستيك المكون للموصلات الكهربائية نفسها يتعرض للهشاشة والتشقق بمرور الوقت؛ مما يسمح بتسرب الرطوبة والمياه وحدوث تماس كهربائي وارتفاع في درجات الحرارة حتى في السيارات التي خضعت للإصلاح السابق.

قائمة طرازات «بي إم دبليو» المشمولة في الاستدعاء الجديد

تشمل حملة الاستدعاء مجموعة واسعة من سيارات السيدان والكوبيه والكروس أوفر المنتجة بين عامي 2012 و2018، وتضم طرازات الفئة الثالثة والفئة الخامسة و«Z4» لموديلات 2012 إلى 2016، وطرازات «X1» لموديلات 2012 إلى 2015، وطرازات «X3» لموديلات 2013 إلى 2017.

كما تمتد القائمة لتشمل الفئة الثانية كوبيه والفئة الرابعة كوبيه والمكشوفة ونسخ «328xi Gran Turismo» و«3 Series Sportswagon» لموديلات 2014 إلى 2016، والفئة الثانية المكشوفة والفئة الرابعة «Gran Coupe» لموديلات 2015 و2016، فضلًا عن طرازات «X4» لموديلات 2015 إلى 2018 وطرازات «X5 xDrive40e» لموديلات 2016 إلى 2018، على أن يتم تنفيذ الإصلاح الجديد مجانًا لدى الوكلاء المعتمدين فور اعتماده.

بي إم دبليو BMW استدعاء BMW 26V733 تحذير NHTSA لحرائق BMW

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