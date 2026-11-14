بعد اعتزال ميسي.. الأرجنتين تسقط أمام أوروجواي في عقر دارها

حقق منتخب أوروجواي فوزًا مهمًا على حساب نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب «لا بومبونيرا»، ليُلحق بأصحاب الأرض خسارتهم الأولى منذ نهائي كأس العالم 2026.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الأفضلية الواضحة للمنتخب الأرجنتيني، الذي أهدر أكثر من فرصة للتسجيل، في ظل تألق حارس أوروجواي كريستوفر فيرمارين.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم منتخب أوروجواي في الدقيقة 48 بهدف عكسي سجله المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف ماكسي أراوخو الهدف الثاني في الدقيقة 53 بضربة رأس، مستغلًا ركلة ركنية.

ونجح جوليان ألفاريز في تقليص الفارق للمنتخب الأرجنتيني عند الدقيقة 73، بعدما استغل تمريرة البديل جيانلوكا بريستياني، لكن محاولات التانجو لإدراك التعادل لم تكتمل، لتنتهي المواجهة بفوز أوروجواي 2-1.

وتُعد هذه الخسارة ضربة مبكرة للمنتخب الأرجنتيني في بداية مرحلة ما بعد ليونيل ميسي، بعدما جاءت في أول ظهور للفريق عقب إعلان قائده التاريخي اعتزاله اللعب الدولي.