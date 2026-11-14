عبد الصمد ماهر: تطعيم 20.5 مليون طفل ضد الحصبة.. والمناعة المجتمعية تجاوزت 96%

أكد عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة والصحفي بموقع صدى البلد، الأهمية الكبيرة للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي في جهودها للقضاء على المرضين، بعد تحقيق معدلات مرتفعة في المناعة المجتمعية، إلى جانب تلقي إشادات دولية بشأن السيطرة على انتشار هذه الأمراض.

وأوضح عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحملات القومية للتطعيم تستهدف رفع المناعة التنشيطية لدى الأطفال، لافتًا إلى أن نسبة المناعة المجتمعية تجاوزت 96%، بما يسهم في الحد من فرص الإصابة بالحصبة.

إصابات الحصبة في دول العالم

وأشار إلى أن عددًا من الدول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، سجلت إصابات بمرض الحصبة، وهو ما يؤكد أهمية الالتزام بالتطعيمات وعدم التهاون في الحصول عليها، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن اللقاحات.

وشدد على أن التطعيمات تخضع لمعايير ومراجعات المنظمات الصحية العالمية، مؤكدًا ضرورة عدم الاستماع إلى المعلومات غير الموثوقة التي تستهدف تخويف المواطنين وإثارة القلق لديهم بشأن سلامة التطعيمات.

وأضاف أن الدولة لا يمكن أن تنفق مبالغ كبيرة على توفير تطعيمات غير آمنة، داعيًا الأسر إلى الالتزام بتطعيم أطفالها والاستفادة من الحملات القومية.

تطعيم 20.5 مليون طفل بالمجان

وكشف عبد الصمد ماهر أن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية انطلقت يوم 25 من الشهر الماضي، ونجحت حتى الآن في تطعيم 20 مليونًا و500 ألف طفل.

ولفت إلى أن بعض المحافظات مثل الوادي الجديد سجلت معدلات تطعيم تجاوزت 100%، وتحديدا 106% موضحًا أن ذلك يرجع إلى تطعيم أطفال وافدين ومقيمين من جنسيات أخرى داخل هذه المحافظات.

وأكد أن التطعيمات تُقدم بالمجان، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، في إطار جهود الدولة لرفع معدلات الحماية المجتمعية والحد من انتشار المرضين.