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طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
أسماء عبد الحفيظ

يعد المشروم بالفلفل الحار من الأكلات الشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، كما يتميز بمذاقه الغني ورائحته المميزة، ويمكن تقديمه بجانب الأرز أو المكرونة أو الخبز المحمص، للشيف سارة الحافظ.

مقادير المشروم بالفلفل الحار

  • نصف كيلو مشروم طازج مقطع شرائح.
  • 2 ثمرة فلفل أخضر حار مقطعة حلقات.
  • ثمرة فلفل ألوان مقطعة شرائح.
  • 3 فصوص ثوم مفروم.
  • بصلة متوسطة مقطعة شرائح.
  • ملعقتان كبيرتان زيت زيتون أو زيت نباتي.
  • ملعقة صغيرة عصير ليمون.
  • نصف ملعقة صغيرة كمون.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة تحضير المشروم بالفلفل الحار

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار 
  • اغسلي المشروم سريعًا وجففيه جيدًا، ثم قطعيه إلى شرائح متوسطة الحجم.
  • ضعي الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا خفيفًا.
  • أضيفي الثوم والفلفل الأخضر الحار والفلفل الألوان، وقلبي المكونات لمدة دقيقتين حتى تظهر رائحتها.
  • ضعي شرائح المشروم في المقلاة، وقلبيها جيدًا حتى تبدأ في إخراج السوائل ويتغير لونها.
  • أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا، واستمري في التقليب حتى ينضج المشروم ويتبخر معظم الماء الناتج عنه.
  • أضيفي عصير الليمون وقلبي المكونات لمدة دقيقة حتى تتجانس النكهات.
  • ارفعي المقلاة من على النار، وزيني المشروم بالبقدونس المفروم.

سر نجاح المشروم بالفلفل الحار

  • للحصول على مشروم ذهبي وشهي، احرصي على تجفيفه جيدًا قبل الطهي، وعدم تكديسه في المقلاة حتى لا يتحول إلى قوام مسلوق بسبب السوائل. ويمكن زيادة كمية الفلفل الحار حسب الرغبة، أو إضافة رشة شطة للحصول على مذاق أكثر حرارة.
  • يقدم المشروم بالفلفل الحار ساخنًا، ويمكن تناوله كطبق جانبي أو حشوة للسندوتشات، كما يمكن إضافة قطع الدجاج إليه لتحويله إلى وجبة متكاملة.
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طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
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