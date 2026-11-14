دون تغيير.. سعر عيار 24 في الصاغة الآن

شهد سعر أكبر أعيرة الذهب؛ استقرارًا داخل محلات الصاغة المصرية في مستهل تعاملات اليوم السبت 14-11-2026.

آخر تحديث لأكبر عيار ذهب

وتضمن آخر تحديث لأغلى أعيرة الذهب و هو من عيار 24 الأكبر قيمة 6817 جنيها للشراء و6760 جنيها للبيع.

ثبات سعر الذهب اليوم

وخلال تداولات اليوم؛ استمر ثبات سعر الذهب من دون تغيير وسط حالة من الترقب على مختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات في المتوسط وذلك على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5965 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6817 جنيها للشراء و6760 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6249 جنيها للشراء و6196 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5965 جنيها للشراء و5915 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5112 جنيها للشراء و 5070 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل 3976 جنيها للشراء و3943 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 3876 دولارا للشراء و 3875 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47.72 ألف جنيه للشراء و 47.32 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا، عقب صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق، إلى جانب تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عززت التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3977.99 دولار للأوقية، بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر الجاري.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4%، لتسجل 3983.20 دولار للأوقية.

وفي المقابل، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما زاد تكلفة شراء الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وضغط على الطلب على المعدن النفيس.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تيستي لايف»، إن الذهب شهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، لكنه رجح ألا تستمر الأسواق طويلا في هذا الاتجاه.

وجاءت الضغوط على المعدن الأصفر بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ارتفاعا بأكثر من المتوقع، ما عزز رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية، وسط تلميحات من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استعدادهم لاتخاذ خطوات إضافية لكبح التضخم، بما في ذلك احتمالات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.ر