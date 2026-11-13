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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب في مصر على مستوى محلات الصاغة المصرية بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الجمعة 13-11-2026.

الذهب ينخفض

وهوى سعر جرام الذهب بقدار 5 جنيهات للمرة الثانية خلال اليوم الجمعة ليصل مجمل ما فقده المعدن الأصفر 10 جنيهات على مدار اليوم.

تقرير اقتصادي كويتي: الذهب يتكبد خسائر حادة تحت وطأة ارتفاع أسعار النفط واستمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة

آخر تحديث

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5965 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6817 جنيها للشراء و6760 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6249 جنيها للشراء و6196 جنيها للبيع.

أسعار الذهب

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5965 جنيها للشراء و5915 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5112 جنيها للشراء و 5070 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل 3976 جنيها للشراء و3943 جنيها للبيع.

قيود الصين تدفع أثريائها لاقتناء الذهب والمجوهرات لحماية ثرواتهم وتعزز المبيعات في هونج كونج

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3876 دولارا للشراء و3875 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47.72 ألف جنيه للشراء و 47.32 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب سعر عيار 14 اليوم سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر

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