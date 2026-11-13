نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

انخفض سعر الذهب في مصر على مستوى محلات الصاغة المصرية بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الجمعة 13-11-2026.

الذهب ينخفض

وهوى سعر جرام الذهب بقدار 5 جنيهات للمرة الثانية خلال اليوم الجمعة ليصل مجمل ما فقده المعدن الأصفر 10 جنيهات على مدار اليوم.

آخر تحديث

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5965 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6817 جنيها للشراء و6760 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6249 جنيها للشراء و6196 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5965 جنيها للشراء و5915 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5112 جنيها للشراء و 5070 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل 3976 جنيها للشراء و3943 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3876 دولارا للشراء و3875 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47.72 ألف جنيه للشراء و 47.32 ألف جنيه للبيع.