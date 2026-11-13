لمدة 4 أيام.. انطلاق قافلة طبية شاملة في القصير بالبحر الأحمر غدا

أعلنت محافظة البحر الأحمر، أن مديرية الصحة ستطلق قافلة طبية شاملة مجانية بمدينة القصير، غدا السبت، وتستمر فعالياتها لمدة 4 أيام، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وذكرت المحافظة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن مديرية الصحة تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل الوزارة، ستنظم قافلة طبية شاملة بمدينة القصير تضم كل التخصصات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)؛ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.

وأشارت إلى أن القافلة تبدأ أعمالها على مدار يومي السبت والأحد في الوحدة الصحية بمنطقة المستعمرة، ثم يومي الإثنين والثلاثاء في الوحدة الصحية بحي الأمل؛ عبر توقيع أعمال الكشف والفحص الطبي المجاني، وصرف الأدوية والعلاج بالمجان، مع تحويل المرضى إلى مستشفى الغردقة العام؛ لإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف البيان، أن القافلة ستضم بجانب التخصصات الطبية، صيدلية؛ لصرف العلاج، ومعمل تحاليل وأشعة، وكل التجهيزات الطبية اللازمة لتقديم خدمات طبية مميزة للمترددين.