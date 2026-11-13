مقتل 24 شخصا وإصابة 11 آخرين في تصادم حافلة وشاحنة بولاية آسام الهندية

لقي 24 شخصًا على الأقل حتفهم، وأصيب 11 آخرون، إثر تصادم حافلة ركاب بشاحنة نقل في ولاية آسام شمال شرقي الهند، في حادث مروري وصفته السلطات المحلية بأنه من أسوأ الحوادث التي شهدتها الولاية.

وذكرت سلطات الولاية أن قائمة الضحايا تضم أطفالًا، إلى جانب سائق الحافلة، مشيرة إلى أن الحادث وقع على طريق سريع بالقرب من حديقة «كازيرانجا» الوطنية، التي تشتهر باحتضانها أعدادًا كبيرة من حيوانات وحيد القرن.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن رئيس وزراء الولاية، وصفه الحادث، بأنه «أحد أسوأ حوادث الطرق في تاريخ آسام»، مؤكدًا أن الشرطة بدأت تحقيقًا للوقوف على ملابساته وتحديد أسباب التصادم.

وأضاف أن إفادات شهود عيان أشارت إلى أن الحافلة ربما كانت تسير بسرعة مفرطة قبيل وقوع الحادث، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية بشأن السبب الفعلي للتصادم.