مشير حنفي: التوأم من أخلص اللاعبين والمدربين في مصر وأتوقع انتقالهما لمنتخب كبير

دافع مشير حنفي، لاعب الأهلي السابق، عن حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مؤكدًا أن طبيعة شخصيتهما التنافسية وعدم تقبلهما للهزيمة ليست أمرًا سلبيًا، لكنها جزء من تكوينهما منذ الصغر.

وقال مشير حنفي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ستاد مصر مودرن»، إن حسام وإبراهيم حسن لا يتقبلان الهزيمة، ولا يحبّان أن يكون هناك من هو أفضل منهما، كما يرفضان فكرة وجود منتخب أقوى من المنتخب الذي يقودانه.

وأضاف أن هذه الطبيعة ليست عيبًا في شخصية التوأم، رغم أنها تجعل البعض يصف حسام حسن بالعصبية، مشددًا على أنهما من أفضل وأكثر اللاعبين والمدربين إخلاصًا الذين جاءوا إلى الكرة المصرية.

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن التوأم تربيا على هذه الروح التنافسية منذ الصغر، وهو ما انعكس على شخصيتهما داخل الملاعب وخلال مسيرتهما التدريبية.

وتوقع مشير حنفي أن يتلقى حسام وإبراهيم حسن عروضًا لتولي قيادة أحد المنتخبات المصنفة في شمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحا في تكوين اسم كبير وترك بصمة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن المنتخب المصري كان من أشهر المنتخبات العربية والأفريقية خلال مشاركته في مونديال 2026.