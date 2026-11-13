قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن وقاطرتين للسكك الحديدية ومحطتي كهرباء في أوكرانيا
والد حمزة عبد الكريم يحسم الجدل بشأن رحيله عن برشلونة
خبير عسكري: تقنين التنقيب عن الذهب يمنع دخول أجانب لاستخراج ثروات مصر
لا تنخدعوا بدفء الشمس نهارًا.. الأرصاد تكشف خريطة طقس السبت وتحذر من "كمين الشبورة" في الصباح الباكر
حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بجلطات الدم في سن الشباب ويفجر مفاجأة بشأن العلاج
السكة الحديد تعلن انتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس في الاتجاهين
شهامة وجدعنة.. أهالي المنوفية يخصصون سكناً مجانياً لمرافقي مرضى مستشفى زاوية الناعورة
ماكرون يدعو أوروبا لتوفير الحوسبة والتمويل اللازمين لمنافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي
مصطفى وزيري: 60% من آثار مصر ما تزال مدفونة تحت الأرض.. والبعثات المصرية تفوقت على الأجنبية في التنقيب
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 20 في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط غزة
أنهى حياته بسبب ضائقة نفسية.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان طبيب في مجرى مائي بالمنيا
قيادي بـ«حماة الوطن»: تنظيم التنقيب عن الذهب رسالة بأن الدولة تحمي حقوق المواطنين وتصون ثرواتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشير حنفي: التوأم من أخلص اللاعبين والمدربين في مصر وأتوقع انتقالهما لمنتخب كبير

حسام حسن وابراهيم حسن
حسام حسن وابراهيم حسن
محمد بدران   -  
علا محمد

دافع مشير حنفي، لاعب الأهلي السابق، عن حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مؤكدًا أن طبيعة شخصيتهما التنافسية وعدم تقبلهما للهزيمة ليست أمرًا سلبيًا، لكنها جزء من تكوينهما منذ الصغر.

وقال مشير حنفي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ستاد مصر مودرن»، إن حسام وإبراهيم حسن لا يتقبلان الهزيمة، ولا يحبّان أن يكون هناك من هو أفضل منهما، كما يرفضان فكرة وجود منتخب أقوى من المنتخب الذي يقودانه.

وأضاف أن هذه الطبيعة ليست عيبًا في شخصية التوأم، رغم أنها تجعل البعض يصف حسام حسن بالعصبية، مشددًا على أنهما من أفضل وأكثر اللاعبين والمدربين إخلاصًا الذين جاءوا إلى الكرة المصرية.

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن التوأم تربيا على هذه الروح التنافسية منذ الصغر، وهو ما انعكس على شخصيتهما داخل الملاعب وخلال مسيرتهما التدريبية.

وتوقع مشير حنفي أن يتلقى حسام وإبراهيم حسن عروضًا لتولي قيادة أحد المنتخبات المصنفة في شمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحا في تكوين اسم كبير وترك بصمة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن المنتخب المصري كان من أشهر المنتخبات العربية والأفريقية خلال مشاركته في مونديال 2026.

مشير حنفي لاعب الأهلي السابق الأهلي حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر شقيقه إبراهيم حسن إبراهيم حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأسبوع المقبل.. وموعد بدء فصل الشتاء رسميًا

ترشيحاتنا

ارتفاع طفيف بالحرارة

الأرصاد تكشف عن ارتفاع طفيف بالحرارة وحالة الطقس الأيام المقبلة

انقطاع المياه في الجيزة

تعرف على الموعد والبدائل.. انقطاع المياه عن هذه المناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات

مياه الشرب

اعمل حسابك| قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة.. المواعيد والأماكن

بالصور

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد