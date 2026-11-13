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موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 والقناة الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة جديدة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عندما يلتقي مع نظيره منتخب مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة نتائجهم الإيجابية وتعزيز موقفهم في المجموعة.

وتحظى مباراة مصر ومالاوي باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة المنتخب الوطني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة المنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى نهائيات البطولة الإفريقية المقبلة.

مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وخاض منتخب مصر مواجهتين خلال مشواره في التصفيات حتى الآن، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، قبل أن يحقق انتصارًا عريضًا على حساب منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، ليؤكد قدرته على المنافسة بقوة في المجموعة.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات مالاوي وجنوب السودان وأنجولا، في مجموعة يسعى الفراعنة لفرض سيطرتهم عليها وحسم التأهل مبكرًا، من خلال تحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وسط تطلعات جماهيرية بتحقيق المنتخب الوطني نتيجة إيجابية.

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

وفيما يتعلق بالقنوات الناقلة، تُذاع مباراة مصر ومالاوي عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل الحصري لمنافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء والاستمتاع بالمواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ويطمح المنتخب المصري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، ومواصلة مشواره في التصفيات بصورة قوية، قبل استكمال باقي مواجهات المجموعة

منتخب مصر مالاوي تصفيات امم افريقيا اخبار الرياضة

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