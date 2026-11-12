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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم حافظ: علي ماهر نجح في توصيل أفكاره للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي

كريم حافظ
كريم حافظ
إسلام مقلد

أكد كريم حافظ، لاعب منتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، مشيرًا إلى أن المدير الفني الجديد علي ماهر نجح في توصيل أفكاره وطريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها إلى اللاعبين خلال فترة الإعداد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي غدًا الجمعة، في إطار التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

كريم حافظ: لا يوجد فريق ضعيف في كرة القدم

وقال كريم حافظ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المنتخب يتعامل بجدية مع المواجهة المرتقبة، مؤكدًا ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس مهما كانت نتائجه أو إمكانياته.

وأضاف: «لا يوجد فريق ضعيف في كرة القدم، ونستعد لمباراة مالاوي بكل قوة».

إشادة ببداية علي ماهر مع منتخب مصر

وتحدث لاعب المنتخب عن تولي علي ماهر المسؤولية الفنية خلفًا لحسام حسن، مؤكدًا أن المدير الفني الجديد تمكن خلال فترة قصيرة من شرح أفكاره للاعبين وتوضيح أسلوب اللعب الذي يسعى لتطبيقه مع الفريق.

وأوضح كريم حافظ: «علي ماهر تولى المسؤولية للتو، لكنه استطاع أن يوصل أفكاره وطريقة اللعب التي يريد تطبيقها، وأدركنا ذلك».

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على جنوب السودان، قبل التعادل مع أنجولا، ليجمع 4 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المنتخب الأنجولي صاحب الرصيد نفسه.

ويأتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز على مالاوي، من أجل تعزيز صدارتهم للمجموعة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

كريم حافظ منتخب مصر مالاوي كأس الأمم الأفريقية 2027 كأس الأمم الأفريقية

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