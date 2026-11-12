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أبرز جوائز حصل عليها محمد صلاح.. من عرش الدوري التركي إلى منصات التتويج العالمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أبرز جوائز حصل عليها محمد صلاح.. من عرش الدوري التركي إلى منصات التتويج العالمية

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد العيسوي

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي طرابزون سبور، خطف الأنظار في الملاعب التركية؛ بعدما نجح في اعتلاء صدارة قائمة أفضل لاعبي الدوري التركي عقب مرور 11 جولة من عمر المسابقة، وفقًا للتقييمات الصادرة عن شبكة «سوفا سكور» العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، ليؤكد حضوره القوي بين أبرز نجوم البطولة هذا الموسم.

وجاء تصدر صلاح للقائمة؛ تتويجًا للمستويات المميزة التي يقدمها منذ انطلاق الموسم، في ظل منافسة قوية مع عدد من الأسماء اللامعة في الكرة الأوروبية، وهو ما يعكس القيمة الفنية التي يضيفها اللاعب المصري لفريقه، وقدرته على فرض نفسه في واحدة من أبرز المسابقات الكروية في المنطقة.

محمد صلاح يتفوق على أوسيمين في ترتيب الأفضل

وحصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.95 من 10، ليحتل المركز الأول في قائمة أفضل لاعبي الدوري التركي، متفوقًا بفارق ملحوظ على النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي، الذي جاء في المركز الثاني بتقييم 7.89 من 10.

ولم يقتصر الحضور المميز على صلاح وحده؛ إذ شهدت “قائمة الأفضل” تألقًا لافتًا لعدد من لاعبي طرابزون سبور، بعدما احتل الحارس الكاميروني أندريه أونانا المركز الثالث بتقييم 7.86 من 10، ليؤكد حضوره بين أبرز لاعبي المسابقة منذ بداية الموسم.

وفي المركز الرابع، جاء البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فنربخشة والحارس السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما حصل على تقييم 7.78 من 10، ليواصل حراس المرمى حضورهم القوي في قائمة أصحاب أعلى التقييمات بالدوري التركي.

أرقام محمد صلاح تضعه بين كبار الدوري التركي

ويعكس تصدر محمد صلاح للتقييمات الرقمية حجم التأثير الذي يقدمه مع طرابزون سبور، خاصة أن المنافسة على صدارة القائمة تضم لاعبين يمتلكون خبرات كبيرة وإمكانات فنية مميزة، وفي مقدمتهم أوسيمين وإيدرسون.

كما يمنح هذا الترتيب، النجم المصري، دفعة معنوية مهمة لمواصلة مشواره مع الفريق، في ظل تطلعات جماهير طرابزون سبور لمشاهدة المزيد من المستويات القوية والمساهمة في تحقيق أهداف النادي خلال الموسم الحالي.

طرابزون سبور يجني ثمار تألق نجومه

ويحمل وجود محمد صلاح وأندريه أونانا ضمن المراكز الثلاثة الأولى دلالة واضحة على الحضور القوي لطرابزون سبور في المنافسة؛ بعدما نجح نجماه في حجز مكانهما بين أفضل لاعبي البطولة وفقًا للأرقام والإحصائيات.

ومع استمرار منافسات الدوري التركي؛ تتجه الأنظار إلى قدرة صلاح على الحفاظ على موقعه في القمة ومواصلة تقديم عروضه المميزة، خاصة في ظل المنافسة المنتظرة مع نجوم الأندية الكبرى.

وبهذا الإنجاز، يضيف محمد صلاح فصلًا جديدًا إلى حضوره في الملاعب التركية؛ بعدما وضع اسمه في صدارة قائمة الأفضل، متفوقًا على مجموعة من أبرز نجوم المسابقة، ليؤكد أن طموحه لا يتوقف عند التألق في المباريات، بل يمتد إلى المنافسة على صدارة المشهد الكروي في تركيا.

منتخب مصر صلاح طرابزون سوفا سكور أوسيمين

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