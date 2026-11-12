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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشوط الأول.. منتخب بلجيكا يتقدم على تركيا 2-1 بدوري الأمم الأوروبية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة المنتخبان البلجيكي والتركي بتقدم بلجيكا بنتيجة 2-1، على ملعب «جورسيل أكسل» بمدينة إزمير التركية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح منتخب تركيا التسجيل عن طريق أردا جولر في الدقيقة 20 من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة.

بينما تعادل كيفين دي بروين لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 27، وعاد تشارلز دي كاتيلايير ليضيف الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 30 من انطلاق المباراة.

تشكيل المنتخبين

أعلن المنتخبان البلجيكي والتركي التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمعهما، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب «جورسيل أكسل» بمدينة إزمير التركية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل بلجيكا أمام تركيا

يدخل منتخب بلجيكا المباراة بتشكيل يضم مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم كيفن دي بروين وجيريمي دوكو وشارل دي كيتيلاري، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: دي كويبر، ميشيل، نغوي، كاستاني.

خط الوسط: راسكين، تيليمانس، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: موريرا، جيريمي دوكو، دي كيتيلاري.

تشكيل تركيا أمام بلجيكا

في المقابل، يعتمد منتخب تركيا على مجموعة من عناصره الأساسية، بقيادة أردا جولر وباريس يلماز وإينيس أونال، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوغورجان تشاكير.

خط الدفاع: ميريح ديميرال، أوزان كاباك، فردي كاديوغلو.

خط الوسط: أوركون كوكجو، إسماعيل يوكسيك، يونس أكغون، أوغوز أيدين.

خط الهجوم: أردا جولر، إينيس أونال، باريس يلماز.

تركيا تبحث عن الفوز لإنقاذ آمالها في دوري الأمم الأوروبية

يدخل المنتخب التركي المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل الحفاظ على آماله في البقاء ضمن المستوى الأول، بعدما تراجع إلى المركز الرابع والأخير في المجموعة، بينما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتصدر منتخب فرنسا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، في حين يأتي منتخب إيطاليا ضمن المجموعة.

ولا تتوقف حسابات المنتخب التركي عند تحقيق الانتصار فقط، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق 4 أهداف على الأقل لتعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة، وحسم أفضلية المواجهات المباشرة حال تساوي المنتخبين في عدد النقاط.

أما الفوز بفارق 3 أهداف، فيؤدي إلى تساوي المنتخبين في فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة خلال المواجهتين المباشرتين، لتصبح الأهداف وفارق الأهداف الإجمالي في المجموعة من معايير تحديد الترتيب النهائي.

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