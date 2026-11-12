عقب إقالته من كريستال بالاس.. ساج يقترب من العودة لتدريب ناديه السابق

يقترب الفرنسي بيير ساج من العودة إلى تدريب ناديه السابق لانس، وذلك عقب إقالته في وقت سابق من اليوم الخميس من تدريب نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وأقيل ساج عقب 5 أشهر فقط من توليه تدريب الفريق الواقع جنوب لندن؛ بسبب تدهور نتائج الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، والتي جعلته يقبع في ترتيب جدول البطولة بعد مرور 10 جولات.

ولم يحقق الفريق، تحت قيادة ساج، سوى فوزين وتعادل وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 10 أهداف فقط فيما تلقت شباكه 24 هدفاً.

وكشف موقع (فوت ميركاتو) الخميس أن ساج توصل لاتفاق شفهي مع لانس، الذي أقال بدوره المدرب يانيك كاهوزاك، عقب الهزيمة المذلة في دوري أبطال أوروبا أمام كومو الإيطالي بنتيجة 9-1.

ويحتل لانس حالياً المركز الـ 11 برصيد 13 نقطة بعد مرور 10 جولات حقق خلالها الفريق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة 5 مباريات.

وسبق لساج تولي تدريب لانس في الفترة ما بين يوليو 2025 ويونيو 2026 قبل أن ينتقل في الموسم الحالي لتدريب كريستال بالاس، وخلال فترته الأولى مع لانس قاد الفريق في 40 مباراة، ونجح في نهاية الموسم في الحصول على مركز الوصافة بفارق 6 نقاط عن البطل باريس سان جيرمان كما نجح في التتويج ببطولة كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية على نيس بنتيجة (3-1