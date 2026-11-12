متابعة ميدانية من رئيس شركة مياه مطروح لإصلاح كسر خط مياه في شارع الإسكندرية

تابع المهندس "محمد عفيفي" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، فريق صيانة شبكات المياه، في أثناء أعمال إصلاح كسر خط 3 بوصة بمنطقة شارع الإسكندرية بمطروح، وذلك في إطار حرص الشركة على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة والحفاظ على استمرارية الخدمة للمواطنين.

سرعة إنهاء إصلاح خط المياه في شارع الإسكندرية

وخلال المتابعة الميدانية، أصدر رئيس الشركة تعليماته بسرعة إنهاء الأعمال بالشكل الأمثل، وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية فور الانتهاء من الإصلاح، مع مراعاة الالتزام بإجراءات السلامة أثناء العمل.

كما وجه المهندس محمد عفيفي، المهندسين مسئولي ضخ المياه، بدراسة المناورات اللازمة في ضخ المياه؛ بما يضمن عدم تأثر المواطنين أثناء أعمال إصلاح الكسور، ويحقق استقرار الخدمة في المناطق المجاورة.

وأكدت الشركة أنها تتعامل بشكل فوري مع البلاغات والأعطال التي تطرأ على شبكات المياه، من خلال فرق الصيانة المتخصصة، وذلك حرصا على تقديم خدمات مياه شرب وصرف صحي بكفاءة للمواطنين بمختلف مناطق المحافظة.