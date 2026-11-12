وزير النقل يتفقد موقع خروج عربة من قطار الإسماعيلية – السويس عن القضبان

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، موقع خروج العربة الرابعة من القطار رقم (107/3634) ركاب الإسماعيلية – السويس، المكوّن من 5 عربات تحيا مصر، عن القضبان على الكوبري الواقع بين محطتي نفيشة والضبعية، نتيجة سرقة عدد 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان ببعضها، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وخلال تفقده الموقع، تابع الوزير أعمال فرق الطوارئ المختصة باستعدال العربة الرابعة التي خرجت عن القضبان، وظل متابعًا لهذه الأعمال حتى الانتهاء من استعدال العربة وإعادتها إلى القضبان مرة أخرى، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات السلامة والأمان.

كما أصدر الوزير تعليمات باستمرار إجراء فحص شامل ودقيق لكامل السكة على امتداد خط الإسماعيلية – السويس، والتأكد من سلامة جميع مكوناتها والقضبان ومهمات التثبيت، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الخط بالكامل.

وكذلك استمرار الإيقاف التام لحركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس، وعدم استئناف التشغيل إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال الفحص والتفتيش والتأمين، والتأكد التام من سلامة السكة وجاهزيتها لمسير القطارات بأعلى معدلات السلامة والأمان.